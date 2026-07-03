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Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (3)?

Emissora exibirá dois jogos nesta sexta-feira (3)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
03/07/2026 05:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Everaldo Marques é o principal narrador da Globo na Copa (Foto: Reprodução/Instagram)
Everaldo Marques é o principal narrador da Globo na Copa (Foto: Reprodução/Instagram)

Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem a todo vapor na Globo. Nesta sexta-feira (3), o canal transmitirá dois confrontos do torneio. O primeiro duelo marcado para exibição no canal aberto será Austrália e Egito, às 15h (de Brasília). O outro jogo será Argentina e Cabo Verde às 19h de (Brasília).

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Ambos jogos são válidos pela fase de 16avos de final da Copa do Mundo. O vencedor do confronto entre Austrália e Egito, enfrentará o vencedor do segundo duelo do dia: Argentina e Cabo Verde.

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Qual a equipe da Globo para o jogo de sexta-feira (3)

A transmissão de Austrália x Egito na TV Globo terá narração de Paulo Andrade, com comentários de Ana Thaís Matos e Júnior. Já o segundo confronto, Everaldo Marques comandará as emoções com comentários do analista Paulo Nunes e do ex-árbitro Paulo César de Oliveira.

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    O time de comentaristas da emissora para esta Copa do Mundo é amplo, contando com nomes como Júnior, Denílson, Ana Thaís Matos, Caio Ribeiro e Roger Flores.

    Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)
    Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

    Campanha promissora da Argentina

    A Argentina faz uma campanha sólida na Copa do Mundo até então, mantendo desempenho perfeito na fase inicial. A equipe comandada por Lionel Scaloni venceu seus três jogos da fase de grupos e terminou na liderança do Grupo J com 9 pontos. Foram vitórias sobre Jordânia (3 a 1), Argélia (3 a 0) e Áustria (2 a 0), em uma trajetória marcada por controle defensivo e eficiência ofensiva.

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    O grande destaque segue sendo Lionel Messi, que chegou ao torneio em alta e manteve sequência de gols, sendo decisivo em mais de uma partida. Além dele, o elenco teve boas rotações e participação de diferentes nomes ao longo dos jogos, mantendo o nível coletivo.

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