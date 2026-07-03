Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (3)?
Emissora exibirá dois jogos nesta sexta-feira (3)
Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem a todo vapor na Globo. Nesta sexta-feira (3), o canal transmitirá dois confrontos do torneio. O primeiro duelo marcado para exibição no canal aberto será Austrália e Egito, às 15h (de Brasília). O outro jogo será Argentina e Cabo Verde às 19h de (Brasília).
Ambos jogos são válidos pela fase de 16avos de final da Copa do Mundo. O vencedor do confronto entre Austrália e Egito, enfrentará o vencedor do segundo duelo do dia: Argentina e Cabo Verde.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Qual a equipe da Globo para o jogo de sexta-feira (3)
A transmissão de Austrália x Egito na TV Globo terá narração de Paulo Andrade, com comentários de Ana Thaís Matos e Júnior. Já o segundo confronto, Everaldo Marques comandará as emoções com comentários do analista Paulo Nunes e do ex-árbitro Paulo César de Oliveira.
Suíça x Argélia tem lance inacreditável: 'Gol mais perdido da Copa'; veja vídeo
Vitória da Suíça foi o último jogo do 'madrugadão da Copa'; veja novos horários
Raphinha acelera recuperação e fica perto de voltar ao Brasil
➡️Simule os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Quem será o campeão?
O time de comentaristas da emissora para esta Copa do Mundo é amplo, contando com nomes como Júnior, Denílson, Ana Thaís Matos, Caio Ribeiro e Roger Flores.
Campanha promissora da Argentina
A Argentina faz uma campanha sólida na Copa do Mundo até então, mantendo desempenho perfeito na fase inicial. A equipe comandada por Lionel Scaloni venceu seus três jogos da fase de grupos e terminou na liderança do Grupo J com 9 pontos. Foram vitórias sobre Jordânia (3 a 1), Argélia (3 a 0) e Áustria (2 a 0), em uma trajetória marcada por controle defensivo e eficiência ofensiva.
➡️Fifa é processada após eliminação do Irã e pode pagar R$ 5,2 bilhões; entenda
O grande destaque segue sendo Lionel Messi, que chegou ao torneio em alta e manteve sequência de gols, sendo decisivo em mais de uma partida. Além dele, o elenco teve boas rotações e participação de diferentes nomes ao longo dos jogos, mantendo o nível coletivo.
🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Japão @2.71
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
Lancepédia
Artilheiro da Copa de 1930: Guillermo Stábile, da ArgentinaHá 1 hora
Copa 2026 - Melhores Momentos
Suíça x Argélia: veja melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do MundoHá 3 horas
Copa do Mundo 2026
Suíça vence a Argélia, confirma favoritismo e vai às oitavas da Copa do MundoHá 3 horas
Copa do Mundo 2026
Tabela da Copa: veja os classificados e eliminados do diaHá 5 horas
Copa do Mundo 2026
Roberto Martínez exalta personalidade de Portugal após viradaHá 5 horas
Fora de Campo
Cena de Modric em Portugal x Croácia repercute: 'De cortar o coração'Há 5 horas
Mais LANCE!