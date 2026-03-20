A história de Mauro Galvão no Vasco; jogos, gols e estatísticas

Foi capitão na conquista da Copa Libertadores de 1998 e de dois Campeonatos Brasileiros (1997 e 2000).

Mauro Galvão atuou pelo Vasco de 1997 a 2000, disputando cerca de 135 partidas.

Mauro Geraldo Galvão é um dos zagueiros mais técnicos da história do futebol brasileiro e um dos grandes nomes da geração vitoriosa do Vasco da Gama no fim da década de 1990. Capitão da equipe em uma fase histórica do clube, ele foi peça fundamental nas conquistas nacionais e internacionais do período. O Lance! relembra a história de Mauro Galvão no Vasco.

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Quando chegou a São Januário, Mauro Galvão já era um jogador experiente e respeitado no futebol brasileiro. Sua carreira incluía passagens importantes por clubes como Internacional, Botafogo, Grêmio e também pelo futebol europeu.

No Vasco, porém, o defensor viveu uma das fases mais marcantes de sua trajetória. Com liderança, inteligência tática e grande qualidade na saída de bola, tornou-se rapidamente o comandante da defesa vascaína.

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Entre 1997 e 2000, Mauro Galvão participou de algumas das conquistas mais importantes da história do clube e consolidou seu nome como um dos grandes capitães da história cruz-maltina.

A história de Mauro Galvão no Vasco

Mauro Galvão atuou pelo Vasco entre 1997 e 2000, período em que se transformou em referência defensiva da equipe.

Ao longo desses anos, disputou cerca de 135 partidas oficiais com a camisa vascaína.

Mesmo atuando como zagueiro central, também contribuiu no ataque. Durante sua passagem pelo clube, marcou 8 gols.

Esses números refletem uma trajetória marcada principalmente pela consistência defensiva e pela liderança dentro de campo.

A chegada ao Vasco e o título brasileiro de 1997

Mauro Galvão chegou ao Vasco em 1997, já com grande experiência no futebol brasileiro e internacional.

O clube buscava reforçar o sistema defensivo e encontrou no zagueiro o perfil ideal para liderar a equipe comandada pelo técnico Antônio Lopes.

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Logo em sua primeira temporada, Mauro Galvão foi peça fundamental na campanha do Campeonato Brasileiro de 1997. Com uma defesa sólida e organização tática eficiente, o Vasco conquistou o título nacional e abriu caminho para uma fase extremamente vitoriosa do clube.

Capitão da Libertadores de 1998

O momento mais marcante da passagem de Mauro Galvão pelo Vasco aconteceu em 1998, quando o clube conquistou a Copa Libertadores da América.

Como capitão da equipe, o zagueiro liderou a defesa vascaína durante toda a campanha continental. Ao lado de jogadores como Odvan, Felipe, Juninho Pernambucano e Edmundo, ajudou a formar um dos elencos mais fortes da história do clube.

Sua capacidade de organização defensiva, leitura de jogo e tranquilidade em momentos decisivos foram características fundamentais para o sucesso da equipe na competição.

A conquista da Libertadores marcou o centenário do Vasco da Gama e se tornou um dos capítulos mais importantes da história do clube.

O gol histórico no Carioca de 1998

Além da liderança na Libertadores, Mauro Galvão também protagonizou um dos momentos mais lembrados de sua passagem pelo clube no Campeonato Carioca de 1998.

Na decisão contra o Bangu, o zagueiro marcou de cabeça nos acréscimos da partida, garantindo a vitória por 1 a 0 e o título estadual para o Vasco.

O lance se tornou um dos gols mais emblemáticos da história recente do clube e reforçou ainda mais a identificação do jogador com a torcida vascaína.

A sequência de conquistas até 2000

Após a conquista da Libertadores, Mauro Galvão continuou sendo uma das lideranças do elenco vascaíno.

Em 1999, o Vasco conquistou o Torneio Rio–São Paulo, competição que reunia os principais clubes do país na época.

No ano seguinte, a equipe voltou a conquistar o Campeonato Brasileiro de 2000, ampliando o período vitorioso do clube.

Ainda em 2000, o Vasco venceu a Copa Mercosul, competição internacional importante da época.

Na mesma temporada, o clube chegou à final do Mundial de Clubes da FIFA, disputado no Brasil, terminando como vice-campeão após decisão contra o Corinthians.

Títulos de Mauro Galvão pelo Vasco

Durante sua passagem pelo clube, Mauro Galvão participou de uma das fases mais vitoriosas da história do Vasco da Gama.

Entre os principais títulos conquistados estão dois Campeonatos Brasileiros, em 1997 e 2000.

No cenário internacional, o zagueiro foi capitão na conquista da Copa Libertadores da América de 1998 e também participou da campanha vencedora da Copa Mercosul de 2000.

No futebol nacional, o Vasco ainda venceu o Torneio Rio–São Paulo de 1999.

Já no âmbito estadual, Mauro Galvão marcou o gol decisivo que garantiu o Campeonato Carioca de 1998, um dos momentos mais memoráveis de sua passagem pelo clube.