Vasco mantém invencibilidade com Renato Gaúcho e mais uma vez mostra poder de reação

Mais uma vez o Vasco saiu atrás no placar, mas conseguiu reagir e mostrar poder de recuperação. Na noite desta quarta-feira (18), contra o Fluminense, o Cruz-Maltino repetiu um padrão que já vem se tornando marca registrada sob o comando de Renato Gaúcho: buscar resultado mesmo em situações adversas.

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Desde que o treinador assumiu a equipe, esse cenário se repetiu nas três partidas disputadas — e em todas elas o Vasco conseguiu pontuar.

A primeira foi na estreia de Renato, contra o Palmeiras, em São Januário. O time paulista abriu o placar, mas o Vasco reagiu no segundo tempo e conquistou a virada. Na sequência, em um duelo movimentado diante do Cruzeiro, no Mineirão, o roteiro voltou a acontecer. O adversário saiu na frente, o Vasco virou com dois gols de Barros — que acabou expulso — e, com um jogador a mais, o time mineiro empatou em 2 a 2. Ainda houve tempo para mais emoção: Brenner recolocou o Cruz-Maltino à frente, mas, já nos acréscimos, o Cruzeiro deixou tudo igual com Japa.

Diante do Fluminense, o desafio foi ainda maior. O Vasco chegou a estar dois gols atrás, mas buscou uma virada dramática nos minutos finais, garantindo três pontos importantes em um clássico.

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Vasco conquista vitória no clássico contra o Fluminense (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Gazeta Press)

A sequência de jogos reforça a capacidade de reação da equipe, algo que não acontecia com frequência recente. A última vez que o Vasco pontuou após sair atrás do placar em três partidas consecutivas foi em agosto de 2024. Na ocasião, sob o comando de Rafael Paiva, o time empatou com o Criciúma após começar perdendo e, na sequência, conquistou duas vitórias de virada sobre o Athletico — uma pelo Campeonato Brasileiro e outra pela Copa do Brasil.

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Já a virada após estar perdendo por dois gols de diferença encerra um jejum ainda maior. A última vez havia sido em 2010, na quarta rodada do Brasileirão. Naquele jogo, o Vasco, então treinado por Celso Roth, saiu perdendo por 2 a 0 para o Internacional, em São Januário, mas reagiu no segundo tempo e venceu por 3 a 2, com gols de Coutinho, Nilton e Élton.

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Invicto sob o comando de Renato Gaúcho, o Vasco agora se prepara para o próximo compromisso. O Cruz-Maltino volta a campo no domingo (22), às 16h (de Brasília), novamente em São Januário, buscando manter a boa fase e consolidar a recuperação na temporada.

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