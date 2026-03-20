Torcedores reagem à convocação de atacante do Vasco: 'Merecido'

Andrés Gómez, atacante muito querido pela torcida do Vasco, foi convocado para a seleção colombiana, para disputar dois amistosos, contra a Croácia no dia 26 e, na sequência, a França no dia 29. Nas redes sociais, o Cruz-Maltino parabenizou o jogador e recebeu inúmeras interações da torcida, celebrando sua convocação.

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Além de Andrés Gómez, do Vasco, foram chamados outros quatro jogadores que atuam no Brasil: Jhon Arias (Palmeiras), Johan Carbonero e Rafael Santos Borré (Internacional) e Jorge Carrascal (Flamengo).

Desde a reta final da última temporada, Andrés Gómez vem crescendo de produção pelo Vasco. O colombiano foi um dos grandes destaques da equipe nas semifinais e finais da Copa do Brasil e manteve o bom momento neste início de 2026, consolidando-se como uma das principais peças ofensivas do time.

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Andrés Gomez vive boa fase no clube carioca (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Vasco conhece grupo na Sul-Americana

✍️ Texto de Pedro Cobalea, setorista do Vasco no Lance!

A Conmebol realizou, na noite desta quinta-feira (19), o aguardado sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026. O Vasco foi sorteado no grupo G, que conta com Olimpia, Audax Italiano e Barracas Central.

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Invicto desde a chegada de Renato Gaúcho, o Vasco busca retomar o caminho das vitórias e manter a regularidade ao longo da temporada. Os dois principais destaques da equipe são o volante Thiago Mendes, que recentemente se tornou capitão do time, e o atacante Andrés Gómez, da seleção colombiana.

➡️ Sul-Americana 2026: análise dos grupos e favoritos

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