Torcedores reagem à convocação de atacante do Vasco: 'Merecido'
Andrés Gómez é um dos principais jogadores do Vasco no ano
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Andrés Gómez, atacante muito querido pela torcida do Vasco, foi convocado para a seleção colombiana, para disputar dois amistosos, contra a Croácia no dia 26 e, na sequência, a França no dia 29. Nas redes sociais, o Cruz-Maltino parabenizou o jogador e recebeu inúmeras interações da torcida, celebrando sua convocação.
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Além de Andrés Gómez, do Vasco, foram chamados outros quatro jogadores que atuam no Brasil: Jhon Arias (Palmeiras), Johan Carbonero e Rafael Santos Borré (Internacional) e Jorge Carrascal (Flamengo).
Desde a reta final da última temporada, Andrés Gómez vem crescendo de produção pelo Vasco. O colombiano foi um dos grandes destaques da equipe nas semifinais e finais da Copa do Brasil e manteve o bom momento neste início de 2026, consolidando-se como uma das principais peças ofensivas do time.
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Vasco conhece grupo na Sul-Americana
✍️ Texto de Pedro Cobalea, setorista do Vasco no Lance!
A Conmebol realizou, na noite desta quinta-feira (19), o aguardado sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026. O Vasco foi sorteado no grupo G, que conta com Olimpia, Audax Italiano e Barracas Central.
Invicto desde a chegada de Renato Gaúcho, o Vasco busca retomar o caminho das vitórias e manter a regularidade ao longo da temporada. Os dois principais destaques da equipe são o volante Thiago Mendes, que recentemente se tornou capitão do time, e o atacante Andrés Gómez, da seleção colombiana.
➡️ Sul-Americana 2026: análise dos grupos e favoritos
Calendário da Sul-Americana 📆
- Playoffs classificatórios: 4 de março
- Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
- Sorteio dos playoffs das oitavas: 3 de junho
- Playoffs das oitavas de final: 22 e 29 de julho
- Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
- Quartas de final: 9 e 16 de setembro
- Semifinais: 14 e 21 de outubro
- Final: 21 de novembro
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