Falha de Neto irrita torcedores em Botafogo x Internacional: 'Se tivesse'

O Botafogo empatou com o Internacional em 2 a 2, neste sábado (25), no Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a partida, o goleiro Neto protagonizou uma falha no lance que gerou o gol de Carbonero, o primeiro da equipe colorada.

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O lance aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo. Na ocasião, Carbonero recebeu um lançamento preciso no meio da defesa do Glorioso e teve campo aperto para finalizar livre. Contudo, a finalização não saiu com muita potência.

Ao tentar realizar a defesa, o goleiro Neto chegou a encostar na bola. Nas redes sociais, torcedores do Botafogo classificaram o arremate como defensável e se irritaram com o arqueiro.

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Veja a repercussão abaixo:

Botafogo x Internacional: como foi o jogo?

Texto por: Maurício Luz

Botafogo e Internacional fizeram um primeiro tempo de baixo nível no Mané Garrincha, marcado por erros constantes e pouco tempo de bola em jogo. As equipes criaram apenas uma chance clara cada: Júnior Santos desperdiçou para o time alvinegro ao furar diante do gol, enquanto Alerrandro finalizou de letra para o Colorado, parando em defesa de Neto. Fora esses lances, o período teve pouca produção ofensiva.

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O Glorioso passou a tomar conta do jogo após o intervalo e não demorou muito para abrir o placar. Logo aos oito minutos, Danilo recebeu na entrada da área, girou e bateu colocado no ângulo oposto, sem chances para o goleiro. Um golaço em Brasília!

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A vantagem do Botafogo, contudo, durou pouco. Cinco minutos depois, o Internacional saiu no contra-ataque com Alerrandro, que enfiou a bola em profundidade para Carbonero vencer na velocidade e bater rasteiro. Neto chegou na bola, mas aceitou o chute e cedeu o empate ao Colorado.

O duelo seguiu frenético no Mané Garrincha. O Glorioso retomou a liderança no placar aos 20', com Medina aproveitando rebote de finalização de Matheus Martins no travessão e estufando a rede adversária.

O Inter, por sua vez, respondeu. Bernabei pegou sobra de bola após escanteio e bateu de primeira de fora da área; a bola ainda desviou em Barboza antes de morrer nas redes alvinegras aos 29', dando números finais à partida.