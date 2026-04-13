Neymar elege camisa de seu acervo como a mais dolorosa da carreira

Em seu canal do Youtube, Neymar publicou um vídeo "passeando" pela sua carreira. O camisa 10 do Santos possui, em casa, uma espécie de museu, repleto de artefatos, entre eles: camisas, bolas e medalhas que contam sua história no futebol.

continua após a publicidade

➡️ Atuação de Neymar em Santos x Atlético-MG encanta europeus: 'Em forma'

Durante o vídeo, Neymar mostrou a camisa que, para ele, é a mais complicada de encarar.

Ao mostrar as camisas que utilizou nas Copas do Mundo que disputou, Neymar disse que a de 2022 foi a mais dolorosa de toda a sua carreira.

- Essa daqui (camisa da Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 2022) é a mais dolorida. Com essa camisa aqui eu fiz o gol contra a Croácia (quartas de final da competição). Então ela, machuca um pouquinho - afirmou o craque.

Neymar carrega o Brasil ao ataque em seu último jogo pela Seleção (Foto: Vitor Silva / CBF)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

Há algumas semanas, Neymar reviveu seu canal no Youtube, que ficou por muito tempo inativo. O jogador do Santos publica, semanalmente, como é a sua rotina e como é o seu trabalho.

continua após a publicidade

Nos últimos vídeos, Neymar mostrou a preparação para o jogo contra o Corinthians, que aconteceu na Vila Belmiro, pouco antes da última convocação de Ancelotti. Depois, mostrou como é um dia de treino no Peixe.

O último vídeo publicado antes do tour em seu museu pessoal foi o pré-jogo, partida e pós-jogo do Santos contra o Remo, quando o clube da Vila Belmiro venceu o Leão Azul e Neymar foi suspenso, ficando de fora da partida contra o Flamengo, também pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Ao passar por fotos e quadros em seu acervo pessoal, o jogador contou histórias da sua carreira, e quando perguntado sobre o que foi mais difícil em todos estes anos de futebol, ele afirmou, sem pestanejar, que foi ascender ao profissional.