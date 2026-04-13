Neymar elege camisa de seu acervo como a mais dolorosa da carreira
Craque mostra tudo em seu 'museu particular'
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Em seu canal do Youtube, Neymar publicou um vídeo "passeando" pela sua carreira. O camisa 10 do Santos possui, em casa, uma espécie de museu, repleto de artefatos, entre eles: camisas, bolas e medalhas que contam sua história no futebol.
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Durante o vídeo, Neymar mostrou a camisa que, para ele, é a mais complicada de encarar.
Ao mostrar as camisas que utilizou nas Copas do Mundo que disputou, Neymar disse que a de 2022 foi a mais dolorosa de toda a sua carreira.
- Essa daqui (camisa da Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 2022) é a mais dolorida. Com essa camisa aqui eu fiz o gol contra a Croácia (quartas de final da competição). Então ela, machuca um pouquinho - afirmou o craque.
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Há algumas semanas, Neymar reviveu seu canal no Youtube, que ficou por muito tempo inativo. O jogador do Santos publica, semanalmente, como é a sua rotina e como é o seu trabalho.
Nos últimos vídeos, Neymar mostrou a preparação para o jogo contra o Corinthians, que aconteceu na Vila Belmiro, pouco antes da última convocação de Ancelotti. Depois, mostrou como é um dia de treino no Peixe.
O último vídeo publicado antes do tour em seu museu pessoal foi o pré-jogo, partida e pós-jogo do Santos contra o Remo, quando o clube da Vila Belmiro venceu o Leão Azul e Neymar foi suspenso, ficando de fora da partida contra o Flamengo, também pelo Brasileirão.
Ao passar por fotos e quadros em seu acervo pessoal, o jogador contou histórias da sua carreira, e quando perguntado sobre o que foi mais difícil em todos estes anos de futebol, ele afirmou, sem pestanejar, que foi ascender ao profissional.
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