Imprensa espanhola manda recado à Ancelotti após volta de Neymar: 'Está aqui'

Após ficar fora das derrotas para o Flamengo, no Brasileirão, e para o Deportivo Cuenca, no Equador, na estreia da Sul-Americana, Neymar voltou a campo na vitória do Santos diante da equipe do Atlético Mineiro, em jogo da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter participado diretamente do gol, a atuação do craque brasileiro foi muito elogiada pelo jornal espanhol As.

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Tradução: Ancelotti, Neymar já está aqui.

O brasileiro voltou a jogar pelo Santos após uma ausência de dois jogos, encerrando uma breve sequência negativa com uma vitória contra o Atlético Mineiro.

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Apesar de não ter participado diretamente do gol de Moisés, que garantiu os três pontos, Neymar foi o dono do jogo. Com dribles e uma visão de jogo acima da média, ele foi o coração do Santos na partida e puxou a responsabilidade contra os defensores do Galo, abrindo espaços cruciais para seus companheiros.

A manchete do AS só aumenta a pressão e a expectativa mundial sobre a convocação para a Copa do Mundo. Com Neymar novamente em alto nível, o debate se o treinador italiano convocará o camisa 10 ganha força. Para a imprensa internacional, o Neymar que desequilibrou contra o Atlético-MG é exatamente o jogador que a Seleção precisa: focado, participativo e decisivo.

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O próprio comandante da Amarelinha já deu pistas de que o retorno está próximo. Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, Carlo Ancelotti deixou claro que acompanha de perto a evolução do craque e vê sinais positivos em sua recuperação. O treinador, no entanto, mantém o critério físico como o fator determinante para carimbar o passaporte do atacante.

— Ele está no caminho certo — resumiu o técnico italiano, ao comentar o momento atual do jogador.

Agora, a contagem regressiva para o anúncio oficial da convocação toma conta das redes sociais, com a torcida e a crítica especializada projetando o impacto do camisa 10 sob o comando de Ancelotti.

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Como foi o jogo entre Santos e Atlético Mineiro?

A partida começou movimentada, com os dois times tentando rodar a bola. Aos quatro minutos, o Galo tentou finalizar após Lodi cruzar rasteiro e a bola sobrar para Cuello bater, conquistando um escanteio.

O Peixe chegou com perigo primeiro com Neymar, que bateu por cima do gol. O Santos reclamou de um possível toque de mão de Alan Franco, mas o árbitro não marcou pênalti. Na sequência, Escobar recebeu cartão amarelo por simulação e, como estava suspenso, não vai jogar a próxima partida, contra o Fluminense.

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Neymar na vitória do Santos sobre o Atlético Mineiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Aos 18 minutos, Gabriel Barbosa marcou para o Santos, mas a arbitragem assinalou toque de mão do atacante e anulou o gol. Neymar ficou revoltado com Rafael Klein e reclamou por vários minutos, mas quem acabou advertido foi o próprio Gabigol por reclamação, enquanto Cuca foi expulso após receber dois cartões amarelos em um intervalo de 20 segundos.

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O Santos seguiu dominando as principais ações, especialmente pelo lado direito, com Igor Vinícius acionando Neymar com frequência. Aos 25 minutos, o camisa 10 quase marcou ao bater do bico da grande área, em chute colocado que passou perto da trave de Everson. Depois, Gabigol finalizou próximo à linha de fundo e obrigou o goleiro a fazer boa defesa. Bontempo ainda tentou encontrar o camisa 10, que perdeu o tempo da bola e depois foi travado no momento da finalização.

Aos 37 minutos, o Galo respondeu com Hulk, que soltou uma bomba na finalização, mas a bola parou na defesa. Na sequência, Escobar salvou o Santos após Lodi entrar na área e cruzar rasteiro em direção a Natanael, que chegaria livre para finalizar se não fosse o desvio do lateral.

O segundo tempo começou em alta intensidade, mas com erros de finalização por parte do Santos. Gabriel Bontempo perdeu uma boa chance aos 12 minutos, após jogada de Neymar, que lançou Escobar. O argentino cruzou, a bola passou por Gabigol e chegou em Bontempo, que driblou e finalizou para fora.

Moisés saiu do banco de reservas para balançar as redes para o Santos aos 17 minutos da segunda etapa. A jogada começou com uma roubada de bola após erro de Hulk, e Veríssimo encontrou Gabriel Barbosa, que deu assistência para Moisés apenas avançar e finalizar com tranquilidade no gol de Everson.

O Galo respondeu aos 24 minutos com Renan Lodi, exigindo boa defesa de Brazão após uma falha da defesa santista. Neymar quase ampliou para o Peixe em chute rasteiro, mas parou no goleiro.

O Santos ainda teve duas oportunidades para ampliar e definir a partida: primeiro com Neymar, que carregou a bola e finalizou rasteiro; depois com Gabigol, que desperdiçou chance clara cara a cara com o gol. Na sequência, a arbitragem assinalou impedimento no lance, embora a posição fosse legal.

No apito final, ficou a sensação de um jogo intenso do início ao fim, marcado por decisões polêmicas, nervos à flor da pele e momentos de forte pressão dos dois lados. O Santos soube ser mais eficiente no momento decisivo e, mesmo com chances desperdiçadas, sustentou a vantagem até o fim.

Na Vila Belmiro, a vitória ganhou ainda um elemento simbólico especial: o time atuou com uma camisa inédita, que estampava a marca Pelé e resgatava a imagem do Rei em sua icônica comemoração com o soco no ar, um detalhe que contribuiu para a mística da Vila Belmiro, como se a história e a memória também tivesse empurrado o time em busca do resultado diante de mais de 12 mil santistas.