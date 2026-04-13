Yamal revela inspiração em Neymar e LeBron James para derrubar o Atlético na Champions

O Barcelona desembarca em Madrid com uma missão que exige mais do que tática: exige mentalidade. E ninguém personifica melhor esse espírito do que Lamine Yamal. Em entrevista coletiva antes do duelo decisivo contra o Atlético de Madrid, o jovem atacante revelou que sua preparação passa por rever feitos históricos de seus maiores ídolos, Neymar e LeBron James.

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Lamine Yamal em Barcelona x Atletico de Madrid no jogo de ida das quartas de final da Champions League (Foto: Josep Lago / AFP)

Para Yamal, a crença na virada não é infundada. O jovem relembrou a histórica "remontada" do Barcelona contra o PSG em 2017 como prova de que o impossível é relativo no futebol.

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— Já vi o jogo do 6 a 1 muitas vezes, vi ao vivo. Neymar fez parte da minha infância, ele é meu ídolo, e serei sempre grato por tudo o que ele deu ao futebol. Ele nos inspira a todos. Você paga um ingresso para vê-lo jogar e, dois ou três dias depois, assiste de novo só para ver as jogadas dele — declarou Yamal, que ainda desejou ver o brasileiro na próxima Copa do Mundo.

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Neymar fez dois gols na virada épica do Barcelona em cima do PSG por 6 a 1 após perder o jogo de ida por 4 a 0 na Champions League 16/17 (Foto: Reprodução)

A confiança de Yamal também atravessou o oceano e chegou às quadras da NBA. Após postar em seu Instagram uma foto de LeBron James comemorando o título de 2016 pelos Cavaliers, após reverter um 3 a 1 contra os Warriors, a joia catalã explicou a referência:

— LeBron é um dos modelos que podem me inspirar para o jogo de amanhã. Vou pensar em como ele fez isso e, com sorte, conseguirei fazer o mesmo. Temos muitos jogadores no time; me considero apenas mais um deles, não sou o único — afirmou, pregando união do elenco apesar do protagonismo precoce.

Cleveland Cavaliers, de LeBron James venceu o Golden State Warriors nas Finais da NBA 2016 após estar perdendo a série por 3 a 1 (Foto: Beck Diefenbach / AFP)

Aos 18 anos, assumir o papel de "esperança" de um clube como o Barcelona poderia assustar muitos, mas Yamal garante que a pressão é seu combustível.

— Tive a sorte de ter mais responsabilidades desde pequeno e não me prendo a isso. Penso apenas em encará-las não como um problema, mas como uma força. A confiança que meus companheiros me dão é inestimável — revelou o atacante.

Com a ausência de Raphinha, caberá ao jovem fã de Neymar a tarefa de desafiar a defesa de Diego Simeone. A promessa final foi direta: — Se formos eliminados, será lutando até o último minuto. Não vamos parar de correr um segundo sequer.