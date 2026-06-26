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Felipe Melo critica Haaland, da Noruega: 'Não confia?'

Ex-jogador reprovou fala do atacante

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 22:10
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Felipe Melo com microfone da Globo na mão durante a Copa do Mundo
Felipe Melo está cobrindo a Copa do Mundo pela Globo (Foto: Reprodução)

Antes da partida entre Noruega e França, que terminou com vitória da atual vice-campeã do mundo por 4 a 1, Erling Haaland falou sobre ser poupado no confronto, e a declaração não agradou Felipe Melo. O camisa 9 alegou não estar preocupado com a partida, já que a Noruega estava classificada e, além disso, apontou o time de Deschamps como o grande favorito ao torneio.

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  • Haaland gol na Copa (Foto: Instagram Haaland)

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    — Sinceramente, não estou muito preocupado com isso agora (enfrentar a França). Nossa participação (na fase de grupos) acabou. Conseguimos passar de fase, o que é incrível, então não estou muito preocupado com o jogo. Provavelmente eles vão vencer a gente. Provavelmente vão ganhar o torneio (Copa do Mundo) inteiro — disse Haaland à Fox Sports.

    Durante programa do Sportv, Felipe Melo criticou a fala do jogador e questionou se o centroavante desconfia do time da Noruega. Outro ponto que o ex-atleta trouxe foi a afirmação de que esse pensamento faz com que percam a oportunidade de enfrentar uma seleção forte como um teste para um possível novo duelo na fase eliminatória da Copa do Mundo.

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    — O cara que entra no jogo com um pensamento como esse, ele pensa assim: "Eles são melhores do que a gente." Será que ele (Haaland) não confia no time dele? Será que o treinador não confia no elenco que tem? Eu já vi no futebol... olha o que vimos nessa Copa do Mundo (zebras) — iniciou Felipe.

    Na bancada estavam André Rizek, Paulo Nunes e Renato Augusto, que ponderaram que a seleção da França está entre as melhores do torneio. Porém, Felipe Melo seguiu o seu raciocínio e trouxe uma analogia sobre a possibilidade de vitória da Noruega.

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    — A França é a melhor, mas seriam dois clubes da primeira divisão. Um seria o Paris Saint-Germain e o outro um clube mediano. Pode vencer? Claro que pode vencer! Tem muito mais pontos negativos para mim do que positivos (a declaração). Você perde confiança. Você deixa de entender como poderia ser uma final de campeonato ou um mata-mata com uma equipe forte. É um teste para sua equipe — continuou.

    Antes de encerrar, Felipe Melo avaliou não só o fato de Erling Haaland ser poupado da partida, mas também alguns outros titulares da equipe norueguesa, como Martin Ødegaard.

    — E outra, quanto tempo eles vão ficar sem jogar? Não é que estejam jogando daqui a dois dias. Tem tempo aí de recuperação. Então, assim, eu deixaria fora, de repente, um jogador que não está 100% fisicamente, um jogador com um cartão amarelo, ele deixou fora da próxima fase… Fora isso... — finalizou o ex-jogador.

    Dembélé, com a camisa branca da França, chuta com a perna esquerda e marca seu terceiro gol contra a Noruega
    Dembélé marcou três gols na vitória da França sobre a Noruega de Haaland na Copa do Mundo de 2026 (Foto: JEWEL SAMAD / AFP)

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    Démbélé abriu o placar aos seis minutos. Após lançamento de Kylian Mbappé do meio-campo, o atacante do Paris Saint-Germain encarou a marcação adversária, cortou para a perna direita e bateu cruzado para inaugurar o marcador.

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    Mostrando que estava em sintonia com o parceiro de ataque, Mbappé se aproximou novamente no meio-campo para dar sequência ao contra-ataque francês e passou para Démbélé, que anotou uma pintura aos 20 minutos. O jogador recebeu na ponta-direita, cortou para o meio e, de fora da área, bateu no canto direito do goleiro Egil Selvik.

    Noruega descontou logo em seguida, na saída de bola. Em jogada construída pela esquerda, Thelo Asgaard foi acionado na entrada da grande área e, com liberdade, bateu rasteiro e cruzado, sem dar chances de defesa a Mike Maignan.

    No entanto, a França não se abateu e ampliou a vantagem aos 32, novamente com Dembélé. Em um lance similar ao do segundo gol, porém dentro da área, o atual melhor do mundo bateu colocado com a perna canhota e acertou o canto direito. Assim, protagonizou um feito raro, marcando um hat-trick em um único tempo.

    Por fim, Doué fechou o placar com um gol de cabeça, nos acréscimos do segundo tempo. Após cruzamento do companheiro de PSGBradley Barcola, o atacante testou a bola contra a meta norueguesa e colocou números finais na vitória da França.

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