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Uruguaios apontam culpado em eliminação na Copa do Mundo: 'Graças a ele'

Seleção foi eliminada nesta sexta-feira (26)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 06:42
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Jogadores do Uruguai perfilados antes da partida contra a Espanha na Copa do Mundo
Jogadores do Uruguai perfilados antes da partida contra a Espanha na Copa do Mundo. (Foto: ULISES RUIZ / AFP)

A eliminação do Uruguai com apenas dois pontos na fase de grupos na Copa do Mundo de 2026 provocou uma forte reação entre torcedores uruguaios nas redes sociais. Após a derrota por 1 a 0 para a Espanha, que selou a queda da Celeste ainda na fase de grupos, o técnico Marcelo Bielsa se tornou o principal alvo das críticas.

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    A campanha uruguaia terminou com apenas dois pontos no Grupo H, atrás de Espanha e Cabo Verde, resultado que gerou grande insatisfação entre os torcedores. O gol da vitória espanhola saiu após uma falha do goleiro Muslera, que acabou substituído ainda durante a partida. Além disso, a decisão de Bielsa de retirar Federico Valverde no segundo tempo também foi alvo de questionamentos.

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    Nas redes sociais, diversos perfis classificaram a participação da equipe como uma das maiores decepções do torneio.

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    Veja a repercussão:

    Tradução: Bielsa é a maior mentira do futebol sul-americano.

    Tradução: Bielsa é o maior vende-fumaça, chanta e mercenário que existe no futebol mundial. Incrível que um cara que só conseguiu um ascenso em um século seja tão reconhecido, é insólito. O marketing que esse velho tem, nunca visto. Nunca.

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    Tradução: A culpa pelo fracasso uruguaio é de Bielsa e de mais ninguém. Isso me lembra a França de Domenech e o escândalo em 2010.

    Tradução: O Uruguai nem conseguiu se classificar entre os 8 melhores terceiros, Bielsa segue somando marcos em sua carreira.

    Tradução: A vergonha internacional que o Uruguai acabou de fazer não tem nome, é para demitir o Bielsa e repensar muitas coisas e sobre como se pode continuar depois disso.

    Tradução: Uruguai sai do mundial graças a Bielsa, ele não encontrou a volta pro time, como vai colocar Muslera de titular, tirar o Fede Valverde

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    Tradução: O pior Uruguai que me coube ver. Entendo que Bielsa nunca se encaixou com o elenco; mas esta geração tem uma falta absoluta de hierarquia e talento diferencial de meio-campo para a frente.

    Tradução: Valverde, Rodríguez, De Arrascaeta, Darwin, Giménez, Araujo, Muslera, Canobbio… Se tiverem vergonha, não voltem nunca mais!! De Bielsa, vários milhões a mais, mais um fracasso a mais. Mais milhões que títulos. Velho burro.

    Como foi Uruguai x Espanha?

    Texto de: Leonardo Bessa.

    Um jogo muito físico e truncado, como apontavam as projeções na decisão pela classificação ao mata-mata da Copa do Mundo. O Uruguai começou melhor, buscando atacar os espaços pelos lados para acionar Dawrin Núñez como referência, e levou perigo após duas falhas de saída do goleiro Unai Simón. A Espanha, quando tomou conta da partida, passou a criar, ainda que com pouco perigo.

    Até que nos últimos minutos antes do intervalo, em um lance "morto", a "La Roja" abriu o placar. Após disputa pela direita Yamal ficou caído, Merino deu carrinho e bola parou com Lorente, que cruzou para Baena. O atacante chutou fraco, em cima de Muslea, que aceitou e levou o maior "frango" do Mundial até então.

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    Muslera falhou e fez Uruguai perder para a Espanha
    Muslera falhou e fez Uruguai perder para a Espanha (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

    Espanha sofre, mas segura

    O baque foi tão grande, que Muslera deixou o gramado para a entrada de Rochet e sequer ficou no banco. Marcelo Bielsa ainda surpreendeu tirando o Valverde, principal jogador do Uruguai, como tentativa de dar mais profundidade e presença no terço final. A Espanha, que diminuiu o ritmo, manteve o estilo de toques curtos para diminuir o risco.

    Nos minutos finais, a pressão uruguaia foi grande, ainda que com pouca efetividade para assustar a meta defendida pelo goleiro Unai Simón. Ferran Torres teve a chance de ampliar, mas perdeu cara a cara com Rochet e acertou o travessão. No fim, muita irritação dos uruguaios com o jogo físico, e Canobbio, do Fluminense, foi expulso por entrada dura em Cubarsí. Comemoração da Fúria e muita tristeza da Celeste, que decepcionou e ficou pelo caminho.

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