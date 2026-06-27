Uruguaios apontam culpado em eliminação na Copa do Mundo: 'Graças a ele'
Seleção foi eliminada nesta sexta-feira (26)
A eliminação do Uruguai com apenas dois pontos na fase de grupos na Copa do Mundo de 2026 provocou uma forte reação entre torcedores uruguaios nas redes sociais. Após a derrota por 1 a 0 para a Espanha, que selou a queda da Celeste ainda na fase de grupos, o técnico Marcelo Bielsa se tornou o principal alvo das críticas.
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A campanha uruguaia terminou com apenas dois pontos no Grupo H, atrás de Espanha e Cabo Verde, resultado que gerou grande insatisfação entre os torcedores. O gol da vitória espanhola saiu após uma falha do goleiro Muslera, que acabou substituído ainda durante a partida. Além disso, a decisão de Bielsa de retirar Federico Valverde no segundo tempo também foi alvo de questionamentos.
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Nas redes sociais, diversos perfis classificaram a participação da equipe como uma das maiores decepções do torneio.
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Veja a repercussão:
Bielsa es la mentira más grande del fútbol sudamericano— Omar! (@Om4r199) June 27, 2026
Tradução: Bielsa é a maior mentira do futebol sul-americano.
Bielsa es el mayor vende humo, chanta y mercenario que hay en el futbol mundial.— Argenmono frustrado (@sincericidio60) June 27, 2026
Increíble que un tipo que solo logró un ascenso en un siglo sea tan reconocido, es insólito.
El marketing que tiene este viejo, nunca visto.
Nunca.
Tradução: Bielsa é o maior vende-fumaça, chanta e mercenário que existe no futebol mundial. Incrível que um cara que só conseguiu um ascenso em um século seja tão reconhecido, é insólito. O marketing que esse velho tem, nunca visto. Nunca.
La culpa del fracaso uruguayo es de Bielsa y de nadie más. Me recuerda a la Francia de Domenech y el escándalo en 2010.— Erasmo Provenza (@ErasmoProvenza) June 27, 2026
Tradução: A culpa pelo fracasso uruguaio é de Bielsa e de mais ninguém. Isso me lembra a França de Domenech e o escândalo em 2010.
Uruguay no se pudo meter ni entre los 8 mejores terceros, Bielsa sigue sumando hitos en su carrera— Matias Reynoso (@MatiasReynoso_) June 27, 2026
Tradução: O Uruguai nem conseguiu se classificar entre os 8 melhores terceiros, Bielsa segue somando marcos em sua carreira.
La vergüenza internacuonal q acaba de hacer Uruguay no tiene nombre, es para hechar a bielsa y replantearse muchas cosas y sobre como se puede seguir dsp de esto— Thiaguito (@Tthiiiagox_v2) June 27, 2026
Tradução: A vergonha internacional que o Uruguai acabou de fazer não tem nome, é para demitir o Bielsa e repensar muitas coisas e sobre como se pode continuar depois disso.
Uruguay se va del mundial gracias a Bielsa, no le encontró la vuelta al equipo, como va a poner de titular a Muslera, sacar a fede Valverde— Danny Burgos (@DannyBurgos7) June 27, 2026
Tradução: Uruguai sai do mundial graças a Bielsa, ele não encontrou a volta pro time, como vai colocar Muslera de titular, tirar o Fede Valverde
La peor Uruguay que me ha tocado ver.— Futura Free (El Mágico) (@joernie0796) June 27, 2026
Entiendo que Bielsa nunca encajó con el plantel; pero esta generación tiene una falta absoluta de jerarquía y talento diferencial de medio campo para adelante.
Tradução: O pior Uruguai que me coube ver. Entendo que Bielsa nunca se encaixou com o elenco; mas esta geração tem uma falta absoluta de hierarquia e talento diferencial de meio-campo para a frente.
Valverde, Rodríguez, De Arrascaeta , Darwin, Giménez, Araujo, Muslera , Canobbio… Si tienen vergüenza no vuelvan nunca más !!— El Reverendo McCartney (@coloradoel36) June 27, 2026
De Bielsa , varios millones más , un nuevo fracaso más.
Más millones que títulos. Viejo burro.
Tradução: Valverde, Rodríguez, De Arrascaeta, Darwin, Giménez, Araujo, Muslera, Canobbio… Se tiverem vergonha, não voltem nunca mais!! De Bielsa, vários milhões a mais, mais um fracasso a mais. Mais milhões que títulos. Velho burro.
Como foi Uruguai x Espanha?
Texto de: Leonardo Bessa.
Um jogo muito físico e truncado, como apontavam as projeções na decisão pela classificação ao mata-mata da Copa do Mundo. O Uruguai começou melhor, buscando atacar os espaços pelos lados para acionar Dawrin Núñez como referência, e levou perigo após duas falhas de saída do goleiro Unai Simón. A Espanha, quando tomou conta da partida, passou a criar, ainda que com pouco perigo.
Até que nos últimos minutos antes do intervalo, em um lance "morto", a "La Roja" abriu o placar. Após disputa pela direita Yamal ficou caído, Merino deu carrinho e bola parou com Lorente, que cruzou para Baena. O atacante chutou fraco, em cima de Muslea, que aceitou e levou o maior "frango" do Mundial até então.
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Espanha sofre, mas segura
O baque foi tão grande, que Muslera deixou o gramado para a entrada de Rochet e sequer ficou no banco. Marcelo Bielsa ainda surpreendeu tirando o Valverde, principal jogador do Uruguai, como tentativa de dar mais profundidade e presença no terço final. A Espanha, que diminuiu o ritmo, manteve o estilo de toques curtos para diminuir o risco.
Nos minutos finais, a pressão uruguaia foi grande, ainda que com pouca efetividade para assustar a meta defendida pelo goleiro Unai Simón. Ferran Torres teve a chance de ampliar, mas perdeu cara a cara com Rochet e acertou o travessão. No fim, muita irritação dos uruguaios com o jogo físico, e Canobbio, do Fluminense, foi expulso por entrada dura em Cubarsí. Comemoração da Fúria e muita tristeza da Celeste, que decepcionou e ficou pelo caminho.
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