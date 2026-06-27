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Qual jogo da Copa do Mundo será exibido no SBT hoje (27)?

Emissora exibirá todos os jogos da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
27/06/2026 08:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Tiago Leifert é uma das principais vozes do SBT para esta Copa (Foto: Divulgação)
Tiago Leifert é uma das principais vozes do SBT para esta Copa (Foto: Divulgação)

Com a N Sports, o SBT assumiu novamente a transmissão da Copa do Mundo, desta vez, com Galvão Bueno, Mauro Beting e Tiago Leifert como principais vozes. A emissora possui o direito de transmissão de 32 jogos durante a competição, com todos da Seleção Brasileira.

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    • ➡️Simule os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Quem será o campeão?

    O jogo deste sábado que será exibido no SBT será o confronto entre Panamá e Inglaterra, às 18h (de Brasília), válido pelo grupo L. Será um duelo direto que vale a liderança do grupo para os ingleses, e uma possível classificação em terceiro colocado para os panamenhos.

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    SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)
    SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)

    Quem é o destaque do Japão, adversário do Brasil no mata-mata

    Na atual Copa do Mundo, Doan participou dos três jogos da fase de grupos e foi um dos destaques da campanha que levou o Japão ao mata-mata. No último jogo da fase de grupos, o atacante contribuiu com uma bela assistência para o gol de Daizen Maeda que abriu o placar no duelo contra a Suécia.

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    ➡️Vini Jr dispara crítica a árbitro em gol anulado: 'Vergonha!'

    Com Kubo em recuperação de uma lesão e sem presença garantida diante do Brasil, a responsabilidade ofensiva tende a recair ainda mais sobre o camisa 10, considerado o principal articulador e uma das maiores ameaças da equipe japonesa. Doan não está sozinho, já que o Japão conta com jogadores como Keito Nakamura e Ayase Ueda para tentar surpreender a Seleção Brasileira e avançar na Copa do Mundo.

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