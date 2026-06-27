Qual jogo da Copa do Mundo será exibido no SBT hoje (27)? Emissora exibirá todos os jogos da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo

Com a N Sports, o SBT assumiu novamente a transmissão da Copa do Mundo, desta vez, com Galvão Bueno, Mauro Beting e Tiago Leifert como principais vozes. A emissora possui o direito de transmissão de 32 jogos durante a competição, com todos da Seleção Brasileira.

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O jogo deste sábado que será exibido no SBT será o confronto entre Panamá e Inglaterra, às 18h (de Brasília), válido pelo grupo L. Será um duelo direto que vale a liderança do grupo para os ingleses, e uma possível classificação em terceiro colocado para os panamenhos.

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SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)

Quem é o destaque do Japão, adversário do Brasil no mata-mata

Na atual Copa do Mundo, Doan participou dos três jogos da fase de grupos e foi um dos destaques da campanha que levou o Japão ao mata-mata. No último jogo da fase de grupos, o atacante contribuiu com uma bela assistência para o gol de Daizen Maeda que abriu o placar no duelo contra a Suécia.

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Com Kubo em recuperação de uma lesão e sem presença garantida diante do Brasil, a responsabilidade ofensiva tende a recair ainda mais sobre o camisa 10, considerado o principal articulador e uma das maiores ameaças da equipe japonesa. Doan não está sozinho, já que o Japão conta com jogadores como Keito Nakamura e Ayase Ueda para tentar surpreender a Seleção Brasileira e avançar na Copa do Mundo.

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