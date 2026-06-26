Torcedores destacam ausência de Arrascaeta em eliminação do Uruguai: 'Pena' Jogador do Flamengo se despediu da Copa do Mundo sem entrar em campo

O Uruguai perdeu para a Espanha por 1 a 0, nesta sexta-feira (26), no México, pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Com o resultado, a seleção celeste foi eliminada do torneio. Nas redes sociais, torcedores brasileiros chamaram atenção para a ausência da participação de Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo.

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➡️ Uruguai x Espanha: Muslera teve falha recente contra o Flamengo; relembre

O meia não jogou um minuto durante a participação do Uruguai no torneio devido a uma lesão na panturrilha, que aconteceu às vésperas do início do torneio. Sem o camisa 10, a equipe do técnico Marcelo Bielsa teve extrema dificuldades e não conseguiu vencer uma partida na competição.

Nas redes sociais, torcedores brasileiros repercutiram a ausência de Arrascaeta durante a disputa do torneio. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Felipe Melo critica Haaland, da Noruega: 'Não confia?'

Pena de uma pessoa: GIORGIAN DE ARRASCAETA — Mabi (@Mabicrfla) June 27, 2026

infelizmente o arrascaeta n vai jogar o mundial — orgulho de ser sua esposa katarina (@BLONDEEZUS) June 27, 2026

Pelo menos o Arrascaeta vai voltar mais cedo pra casa — ☁️ FL4MEN9O/LN1 (@dramagii) June 27, 2026

Só queria entender pq o Arrascaeta não joga — Não Foi Eu (@IggorSant0s) June 27, 2026

Uruguai sem arrascaeta é Tilt — ALE  (@dejotaAle) June 27, 2026

Jogadores da Espanha e Uruguai brigando pela bola (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

Uruguai x Espanha: como foi o jogo?

Um jogo muito físico e truncado, como apontavam as projeções na decisão pela classificação ao mata-mata da Copa do Mundo. O Uruguai começou melhor, buscando atacar os espaços pelos lados para acionar Dawrin Núñez como referência, e levou perigo após duas falhas de saída do goleiro Unai Simón. A Espanha, quando tomou conta da partida, passou a criar, ainda que com pouco perigo.

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Até que nos últimos minutos antes do intervalo, em um lance "morto", a "La Roja" abriu o placar. Após disputa pela direita Yamal ficou caído, Merino deu carrinho e bola parou com Lorente, que cruzou para Baena. O atacante chutou fraco, em cima de Muslera, que aceitou e levou o maior "frango" do Mundial até então.

O baque foi tão grande, que Muslera deixou o gramado para a entrada de Rochet e sequer ficou no banco. Marcelo Bielsa ainda surpreendeu tirando o Valverde, principal jogador do Uruguai, como tentativa de dar mais profundidade e presença no terço final. A Espanha, que diminuiu o ritmo, manteve o estilo de toques curtos para diminuir o risco.

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Nos minutos finais, a pressão uruguaia foi grande, ainda que com pouca efetividade para assustar a meta defendida pelo goleiro Unai Simón. Ferran Torres teve a chance de ampliar, mas perdeu cara a cara com Rochet e acertou o travessão. No fim, muita irritação dos uruguaios com o jogo físico, e Canobbio, do Fluminense, foi expulso por entrada dura em Cubarsí. Comemoração da Fúria e muita tristeza da Celeste, que decepcionou e ficou pelo caminho.