Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (27)? Emissora exibirá dois jogos neste sábado (27)

Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem a todo vapor na Globo. Nesta sexta-feira (26), o canal transmitirá dois confrontos do torneio. O primeiro duelo será às 18h (de Brasília), entre Panamá x Inglaterra, e, por fim, às 23h, será exibido Argélia x Áustria.

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Qual a equipe da Globo para os jogos de sábado (27)

Everaldo Marques narra Panamá x Inglaterra, que terá comentários de Ana Thais Matos e Maestro Júnior. O jogo também terá cobertura de Sportv e Getv. Argélia x Áustria será comandado por Rogério Correa, que terá a companhia de Richarlyson, com transmissão também no Sportv.

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Com base no rodízio adotado pela emissora durante a Copa, os narradores mais utilizados nas transmissões são Everaldo Marques, Paulo Andrade, Gustavo Villani e Renata Silveira, enquanto o time de comentaristas conta com nomes como Júnior, Denílson, Ana Thaís Matos, Caio Ribeiro e Roger Flores.

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Everaldo Marques é um dos principais narradores da Glob (Foto: Reprodução/Instagram)

Quem é o destaque do Japão, adversário do Brasil no mata-mata

Na atual Copa do Mundo, Doan participou dos três jogos da fase de grupos e foi um dos destaques da campanha que levou o Japão ao mata-mata. No último jogo da fase de grupos, o atacante contribuiu com uma bela assistência para o gol de Daizen Maeda que abriu o placar no duelo contra a Suécia.

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Com Kubo em recuperação de uma lesão e sem presença garantida diante do Brasil, a responsabilidade ofensiva tende a recair ainda mais sobre o camisa 10, considerado o principal articulador e uma das maiores ameaças da equipe japonesa. Doan não está sozinho, já que o Japão conta com jogadores como Keito Nakamura e Ayase Ueda para tentar surpreender a Seleção Brasileira e avançar na Copa do Mundo.

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