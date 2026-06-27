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Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (27)?

Emissora exibirá dois jogos neste sábado (27)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
27/06/2026 06:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Elenco do grupo Globo para transmissão da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)
Elenco do grupo Globo para transmissão da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem a todo vapor na Globo. Nesta sexta-feira (26), o canal transmitirá dois confrontos do torneio. O primeiro duelo será às 18h (de Brasília), entre Panamá x Inglaterra, e, por fim, às 23h, será exibido Argélia x Áustria.

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    Qual a equipe da Globo para os jogos de sábado (27)

    Everaldo Marques narra Panamá x Inglaterra, que terá comentários de Ana Thais Matos e Maestro Júnior. O jogo também terá cobertura de Sportv e Getv. Argélia x Áustria será comandado por Rogério Correa, que terá a companhia de Richarlyson, com transmissão também no Sportv.

    ➡️Simule os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Quem será o campeão?

    Com base no rodízio adotado pela emissora durante a Copa, os narradores mais utilizados nas transmissões são Everaldo Marques, Paulo Andrade, Gustavo Villani e Renata Silveira, enquanto o time de comentaristas conta com nomes como Júnior, Denílson, Ana Thaís Matos, Caio Ribeiro e Roger Flores.

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    Globo ainda não revelou a seleção de narradores para exibição dos jogos (Foto: Reprodução/Instagram)
    Everaldo Marques é um dos principais narradores da Glob (Foto: Reprodução/Instagram)

    Quem é o destaque do Japão, adversário do Brasil no mata-mata

    Na atual Copa do Mundo, Doan participou dos três jogos da fase de grupos e foi um dos destaques da campanha que levou o Japão ao mata-mata. No último jogo da fase de grupos, o atacante contribuiu com uma bela assistência para o gol de Daizen Maeda que abriu o placar no duelo contra a Suécia.

    ➡️Vini Jr dispara crítica a árbitro em gol anulado: 'Vergonha!'

    Com Kubo em recuperação de uma lesão e sem presença garantida diante do Brasil, a responsabilidade ofensiva tende a recair ainda mais sobre o camisa 10, considerado o principal articulador e uma das maiores ameaças da equipe japonesa. Doan não está sozinho, já que o Japão conta com jogadores como Keito Nakamura e Ayase Ueda para tentar surpreender a Seleção Brasileira e avançar na Copa do Mundo.

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