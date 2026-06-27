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Festa toma conta da capital de Cabo Verde após classificação na Copa; veja

Cabo Verde participa do Mundial pela primeira vez na história

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
27/06/2026 05:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Torcedores de Cabo Verde comemoram classificação nas ruas (Foto: Jose Correa/AFP)
Torcedores de Cabo Verde comemoram classificação nas ruas (Foto: Jose Correa/AFP)

Classificados para a fase mata-mata da Copa do Mundo, os caboverdianos estão em êxtase com a conquista. Esta é a primeira participação de Cabo Verde em Mundiais em toda a história, e agora o país tem a Argentina pela frente, a atual campeã mundial. Torcedores foram às ruas e a imprensa exaltou o feito da equipe nos Estados Unidos.

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    Imagens da comemoração em Praia, capital de Cabo Verde:

    Tradução: O momento em que Cabo Verde se classificou para a fase de 32 equipes da Copa do Mundo. Em Praia, capital da nação africana, a população foi às ruas para celebrar o empate com a Arábia Saudita, resultado que garantiu a classificação.

    Veja algumas imagens da festa:

    Torcedores fazem festa em Praia, capital de Cabo Verde (Foto: JOSE CORREIA/AFP)
    Festa nas ruas de Cabo Verde após a classificação história na Copa do Mundo (Foto: JOSE CORREIA/AFP)
    Capital de Cabo Verde foi tomada por torcedores após a classificação (Foto: JOSE CORREIA/AFP)

    Como Cabo Verde se classificou?

    A seleção de Cabo Verde, a menor nação a jogar uma Copa do Mundo na história, alcançou a fase eliminatória da competição após empatar suas três partidas na fase de grupos.

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    No grupo H, ao lado de Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, os tubarões somaram três pontos, ficando atrás da Espanha, com 7, e à frente de Uruguai e Arábia Saudita, com 2. Com isso, ficaram na segunda colocação do grupo e agora estão garantidos na fase 16 avos de final.

    Veja os melhores momentos da partida entre Cabo Verde e Arábia Saudita:

    Empate heroico contra a Espanha

    Na primeira partida de Cabo Verde na história da Copa do Mundo, contra a Espanha, Vozinha, goleiro dos Tubarões, comandou um resultado histórico. A Fúria, super favorita para levantar o troféu, não conseguiu furar a defesa do país que fica no Oceano Atlântico e os times terminaram empatando sem gols.

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    Nesta partida, inclusive, Vozinha começou o jogo com 50 mil seguidores, terminando com mais de 1 milhão. Hoje, já soma mais de 10 milhões de seguidores em seu Instagram.

    Jogadores de Cabo Verde comemorando classificação para o mata-mata da Copa do Mundo
    Cabo Verde comemora classificação na Copa do Mundo (Foto: Francois Nel/Getty Images/AFP)

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    Repercussão na mídia

    Um dos principais portais de notícias caboverdianas, "A Nação" publicou uma nota afirmando que os Tubarões Azuis "continuam fazendo história" e estão classificados.

    O portal "Espresso das Ilhas", também de Cabo Verde, realizou uma publicação com o título: Histórico: Tubarões Azuis nos 16 avos de final do Mundial.

    O portal "O País" também classificou o feito como "Histórico".

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