Atitude de Valverde chama atenção ao ser substituído na Copa: 'Nem olhou' Jogador saiu aos 11 minutos do segundo tempo

Ao ser substituído na partida entre Espanha x Uruguai, pela Copa do Mundo, Valverde, craque do Real Madrid, saiu infeliz com Marcelo Bielsa. O jogador é um dos principais críticos do comandante na celeste olímpica, que vai dando adeus ao Mundial.

continua após a publicidade

➡️ Muslera, do Uruguai, vira alvo em jogo da Copa: 'Frangaço'

Confira como os internautas reagiram:

Valverde atuando pela seleção do Uruguai (Foto: Divulgação/AUF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Mesmo infelizes com Marcelo Bielsa no comando do Uruguai na Copa do Mundo, os torcedores da celeste olímpica estão muito mais insatisfeitos com Muslera, goleiro uruguaio que falhou diversas vezes no Mundial.

Copa do Mundo para esquecer de Muslera

Com 40 anos, esta é a quinta copa do Mundo de Muslera. No entanto, em todas as partidas contra Cabo Verde, Arábia Saudita e agora Espanha, o guarda-metas uruguaio falhou em pelo menos um gol. Com a derrota para a Espanha, os sul-americanos vão ficando de fora do mata-mata do Mundial.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Felipe Melo é sincero sobre Brasil e Japão e manda recado a Ancelotti: 'Não vai'

No lugar da Celeste Olímpica, quem pode se classificar é a seleção de Cabo Verde, que também conta com um quarentão no gol. Vozinha, guarda-metas caboverdiano, virou uma celebridade nesta Copa do Mundo. Quando a competição começou, tinha 50 mil seguidores, agora já conta com mais de 10 milhões. Ele já afirmou que é fã de Rogério Ceni.