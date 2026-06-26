Canobbio, do Fluminense, vira assunto em eliminação do Uruguai: 'Vergonhoso'
Espanha venceu a Celeste na Copa do Mundo
A eliminação do Uruguai na Copa do Mundo de 2026 colocou o nome de Canobbio entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. O atacante do Fluminense recebeu críticas de torcedores durante a derrota da Celeste pela atuação, pelas faltas cometidas, e expulsão no fim da partida.
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Canobbio foi advertido diversas vezes pela arbitragem, mas terminou o jogo sem receber cartão amarelo, fato que gerou revolta entre os torcedores espanhóis. Nas redes sociais, diversos usuários classificaram a arbitragem como vergonhosa e questionaram a falta de punição ao jogador.
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Durante o segundo tempo, o atacante cometeu uma falta em Pedri e voltou a ser advertido pelo árbitro, aumentando a irritação dos espanhóis. O lance se somou a outras entradas duras que, segundo os torcedores, passaram impunes durante a partida. Aos 49 minutos do segundo tempo, o jogador foi expulso por falta dura em Cubarsí.
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Veja a repercussão:
En serio, ¿como es posible que Canobbio siga sin amarilla?— Fballers4ever (@fballers4ever) June 27, 2026
Es impresionante la bochornosa actuación del árbitro en este Uruguay-España.
Tradução: Sério, como é possível que Canobbio continue sem amarelo? É impressionante a atuação vergonhosa do árbitro neste Uruguai-Espanha.
la amarilla que le ha sacado a Baena y luego al leñero de canobbio que lleva todo el partido repartiendo no le saca nada???? 💀💀💀— nerea ☁️ (@_itsnxrx0_) June 27, 2026
Tradução: O amarelo que ele tirou do Baena e depois pro lenheiro do Canobbio que tá o jogo todo distribuindo e não tira nada dele????
El árbitro lleva 60 minutos apercibiendo a Uruguay de que no va a permitir ninguna más pero está permitiendo coser a patadas a España. Tacos clavos en la espinillas de Pedri por parte de Canobbio y el árbitro dice que no hay nada. Vergonzoso arbitraje @FIFAWorldCup @FIFAcom— Pangolín Enfadao (@Pangolinenfadao) June 27, 2026
Tradução: O árbitro leva 60 minutos advertindo a Uruguai de que não vai permitir mais nenhuma, mas está permitindo que a Espanha seja costurada a chutes. Travas cravados nas canelas de Pedri por parte de Canobbio e o árbitro diz que não há nada. Arbitragem vergonhosa.
Qué Canobbio no haya visto tarjeta amarilla por la entrada que le he hecho a pedri. Es un escándalo más para este arbitraje que veremos cómo acaba porque el escándalo puede ser mayúsculo claro.— Leonardo Da Vinci-500 años (@DaVinci2019) June 27, 2026
Tradução: Que Canobbio não tenha visto cartão amarelo pela entrada que lhe fiz a Pedri. É um escândalo a mais para este arbitragem que veremos como acaba porque o escândalo pode ser maiúsculo claro.
Canobbio se queja de la expulsión y debería haber estado fuera mucho antes.— alvaaroopeerez__ (@alvaaroopeerez) June 27, 2026
Tradução: Canobbio reclama da expulsão e deveria ter sido expulso muito antes.
Canobbio es desesperante. No existe una acción que no deje un recado.— Carras (@JoseCarrasco_98) June 27, 2026
Me gusta que el árbitro deje jugar y no pite todo, pero tanta barra libre hace que ahora Uruguay crea que puede repartir sin castigo.
Tradução: Canobbio é desesperante. Não existe uma ação que ele não deixe um recado. Gosto que o árbitro deixe jogar e não apite tudo, mas tanta barra livre faz com que agora o Uruguai ache que pode repartir sem castigo.
Como foi Uruguai x Espanha?
Texto de: Leonardo Bessa.
Um jogo muito físico e truncado, como apontavam as projeções na decisão pela classificação ao mata-mata da Copa do Mundo. O Uruguai começou melhor, buscando atacar os espaços pelos lados para acionar Dawrin Núñez como referência, e levou perigo após duas falhas de saída do goleiro Unai Simón. A Espanha, quando tomou conta da partida, passou a criar, ainda que com pouco perigo.
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Até que nos últimos minutos antes do intervalo, em um lance "morto", a "La Roja" abriu o placar. Após disputa pela direita Yamal ficou caído, Merino deu carrinho e bola parou com Lorente, que cruzou para Baena. O atacante chutou fraco, em cima de Muslea, que aceitou e levou o maior "frango" do Mundial até então.
Espanha sofre, mas segura
O baque foi tão grande, que Muslera deixou o gramado para a entrada de Rochet e sequer ficou no banco. Marcelo Bielsa ainda surpreendeu tirando o Valverde, principal jogador do Uruguai, como tentativa de dar mais profundidade e presença no terço final. A Espanha, que diminuiu o ritmo, manteve o estilo de toques curtos para diminuir o risco.
Nos minutos finais, a pressão uruguaia foi grande, ainda que com pouca efetividade para assustar a meta defendida pelo goleiro Unai Simón. Ferran Torres teve a chance de ampliar, mas perdeu cara a cara com Rochet e acertou o travessão. No fim, muita irritação dos uruguaios com o jogo físico, e Canobbio, do Fluminense, foi expulso por entrada dura em Cubarsí. Comemoração da Fúria e muita tristeza da Celeste, que decepcionou e ficou pelo caminho.
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