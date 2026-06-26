logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Canobbio, do Fluminense, vira assunto em eliminação do Uruguai: 'Vergonhoso'

Espanha venceu a Celeste na Copa do Mundo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 23:12
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Canobbio, do Fluminense em eliminação do Uruguai na Copa do Mundo
Canobbio, do Fluminense em eliminação do Uruguai na Copa do Mundo. (Foto: Alfredo ESTRELLA/AFP)

A eliminação do Uruguai na Copa do Mundo de 2026 colocou o nome de Canobbio entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. O atacante do Fluminense recebeu críticas de torcedores durante a derrota da Celeste pela atuação, pelas faltas cometidas, e expulsão no fim da partida.

continua após a publicidade
  • Jogadores da Espanha e Uruguai brigando pela bola

    Dê suas notas: Uruguai perde para Espanha e está eliminado da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 16 minutos
  • Muslera, diante do Flamengo pela fase de grupos da Libertadores. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

    Uruguai x Espanha: Muslera teve falha recente contra o Flamengo; relembre

    Fora de Campo
    Há 1 hora
  • Muslera lamentando

    Muslera, do Uruguai, vira alvo em jogo da Copa: ‘Frangaço’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • 🧮 Brasil campeão? Simule todos os resultados da Copa!

    Canobbio foi advertido diversas vezes pela arbitragem, mas terminou o jogo sem receber cartão amarelo, fato que gerou revolta entre os torcedores espanhóis. Nas redes sociais, diversos usuários classificaram a arbitragem como vergonhosa e questionaram a falta de punição ao jogador.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Durante o segundo tempo, o atacante cometeu uma falta em Pedri e voltou a ser advertido pelo árbitro, aumentando a irritação dos espanhóis. O lance se somou a outras entradas duras que, segundo os torcedores, passaram impunes durante a partida. Aos 49 minutos do segundo tempo, o jogador foi expulso por falta dura em Cubarsí.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Veja a repercussão:

    Tradução: Sério, como é possível que Canobbio continue sem amarelo? É impressionante a atuação vergonhosa do árbitro neste Uruguai-Espanha.

    Tradução: O amarelo que ele tirou do Baena e depois pro lenheiro do Canobbio que tá o jogo todo distribuindo e não tira nada dele????

    Tradução: O árbitro leva 60 minutos advertindo a Uruguai de que não vai permitir mais nenhuma, mas está permitindo que a Espanha seja costurada a chutes. Travas cravados nas canelas de Pedri por parte de Canobbio e o árbitro diz que não há nada. Arbitragem vergonhosa.

    Tradução: Que Canobbio não tenha visto cartão amarelo pela entrada que lhe fiz a Pedri. É um escândalo a mais para este arbitragem que veremos como acaba porque o escândalo pode ser maiúsculo claro.

    continua após a publicidade

    Tradução: Canobbio reclama da expulsão e deveria ter sido expulso muito antes.

    Tradução: Canobbio é desesperante. Não existe uma ação que ele não deixe um recado. Gosto que o árbitro deixe jogar e não apite tudo, mas tanta barra livre faz com que agora o Uruguai ache que pode repartir sem castigo.

    Como foi Uruguai x Espanha?

    Texto de: Leonardo Bessa.

    Um jogo muito físico e truncado, como apontavam as projeções na decisão pela classificação ao mata-mata da Copa do Mundo. O Uruguai começou melhor, buscando atacar os espaços pelos lados para acionar Dawrin Núñez como referência, e levou perigo após duas falhas de saída do goleiro Unai Simón. A Espanha, quando tomou conta da partida, passou a criar, ainda que com pouco perigo.

    💻 Quem se classifica? Acesse o simulador e veja ranking dos terceiros colocados

    Até que nos últimos minutos antes do intervalo, em um lance "morto", a "La Roja" abriu o placar. Após disputa pela direita Yamal ficou caído, Merino deu carrinho e bola parou com Lorente, que cruzou para Baena. O atacante chutou fraco, em cima de Muslea, que aceitou e levou o maior "frango" do Mundial até então.

    Muslera falhou e fez Uruguai perder para a Espanha
    Muslera falhou e fez Uruguai perder para a Espanha (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

    Espanha sofre, mas segura

    O baque foi tão grande, que Muslera deixou o gramado para a entrada de Rochet e sequer ficou no banco. Marcelo Bielsa ainda surpreendeu tirando o Valverde, principal jogador do Uruguai, como tentativa de dar mais profundidade e presença no terço final. A Espanha, que diminuiu o ritmo, manteve o estilo de toques curtos para diminuir o risco.

    Nos minutos finais, a pressão uruguaia foi grande, ainda que com pouca efetividade para assustar a meta defendida pelo goleiro Unai Simón. Ferran Torres teve a chance de ampliar, mas perdeu cara a cara com Rochet e acertou o travessão. No fim, muita irritação dos uruguaios com o jogo físico, e Canobbio, do Fluminense, foi expulso por entrada dura em Cubarsí. Comemoração da Fúria e muita tristeza da Celeste, que decepcionou e ficou pelo caminho.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Fora de CampoJornais do Uruguai repercutem eliminação na Copa do Mundo: 'Decepção'Há 6 minutos
    Copa do Mundo 2026De la Cruz é alvo de debate após queda do Uruguai na Copa: 'Nada mais'Há 8 minutos
    Meio campista da Espanha, Alex Baena autor do gol da vitória espanhola em cima do Uruguai na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Uruguai x Espanha: veja os melhores momentos do jogo do Grupo H na Copa do MundoHá 12 minutos
    Jogadores de Cabo Verde comemorando classificação para o mata-mata da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Cabo Verde x Arábia Saudita: veja melhores momentos do jogo do grupo H da Copa do MundoHá 14 minutos
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Web vai à loucura com classificação de Cabo Verde: 'Histórico'Há 35 minutos
    Fora de CampoTorcedores destacam ausência de Arrascaeta em eliminação do Uruguai: 'Pena'Há 38 minutos

    Mais LANCE!

    Atitude de Valverde chama atenção ao ser substituído na Copa: 'Nem olhou'
    Muslera, diante do Flamengo pela fase de grupos da Libertadores. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
    Uruguai x Espanha: Muslera teve falha recente contra o Flamengo; relembre
    Felipe Melo com microfone da Globo na mão durante a Copa do Mundo
    Felipe Melo critica Haaland, da Noruega: 'Não confia?'
    Muslera lamentando
    Muslera, do Uruguai, vira alvo em jogo da Copa: 'Frangaço'
    Vini Jr e Galvão Bueno trocam homenagens após gol histórico
    Carlo Ancelotti e Davide Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira
    Estrangeiros criticam atitude de Davide Ancelotti em substituição de Neymar: 'Por que?'
    Estátua de Messi na Patagônia vira meme na internet: 'Humilhação'
    André Rizek cravou o candidato a melhor do mundo na temporada.
    Rizek crava candidato a melhor do mundo: 'Deve ir longe'
    Paulo Nunes com o microfone da Globo durante transmissão da Copa do Mundo
    Paulo Nunes alerta Brasil antes de duelo com o Japão: 'Não tem mais'
    João Fonseca em ação durante o ATP 500 de Halle
    Especialistas da ESPN preveem estreia dura para João Fonseca em Wimbledon
    Rayan concede entrevista coletiva na Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo
    Comentário de Rayan sobre o Japão repercute: 'Vai envelhecer mal'
    Haaland gol na Copa (Foto: Instagram Haaland)
    Noruegueses reagem a provável confronto com o Brasil na Copa do Mundo: 'Claramente'
    França venceu a Noruega pela última rodada do Grupo I da Copa do Mundo
    Vitória da França sobre a Noruega assusta brasileiros: 'Acabou'