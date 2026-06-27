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Três seleções se classificaram ao mata-mata da Copa mesmo antes de entrarem em campo

Novo formato de disputa do Mundial confirmou classificação das equipes antes do fim da fase de grupos

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
27/06/2026 09:44
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Jude Bellingham, da Inglaterra, cumprimenta Jordan Ayew, de Gana, pela Copa do Mundo
Jude Bellingham, da Inglaterra, cumprimenta Jordan Ayew, de Gana, pela Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A fase de grupos da Copa do Mundo termina neste sábado (27), mas três seleções que entram em campo logo mais garantiram suas vagas ao mata-mata do torneio mesmo antes de jogarem. Isso porque o novo formato de disputa do Mundial, alterado pela Fifa para esta edição, garante a classificação dos oito melhores terceiros colocados, o que beneficiou três equipes dos Grupos L e K.

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    Após o fim da rodada na noite de sexta-feira, Inglaterra, Gana e Portugal garantiram a classificação ao mata-mata por somarem quatro pontos em duas rodadas. No caso dos ingleses e ganeses, as equipes venceram na primeira rodada e empataram no segundo jogo, disputado entre eles. A seleção portuguesa ficou no 1 a 1 com a RD Congo na estreia, mas goleou o Uzbequistão pot 5 a 0, garantindo a pontuação necessária para estar entre os melhores terceiros colocados.

    Na atual tabela das equipes que estão em terceiro lugar, quatro seleções têm quatro pontos e já jogaram na rodada: Suécia, Equador, Bósnia e Paraguai, enquanto Senegal, Irã, Croácia e Coreia do Sul somam três pontos. Ou seja, pelo fato de Inglaterra, Gana e Portugal já terem quatro pontos, já garantiria uma posição entre as oito melhores, mesmo que percam nesta rodada.

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    Senegal, Irã e Coreia do Sul, que já jogaram na rodada, podem ser prejudicadas com os resultados dos jogos dos Grupos K e L, neste sábado. A Croácia, que tem três pontos, ainda joga e enfrenta a própria Gana, em duelo que definirá a posição que cada time se classificará. Já a Inglaterra enfrenta o Panamá, que está eliminado.

    Na outra chave, Portugal tem um duro confronto contra a Colômbia, que tem seis pontos até aqui. Nesse caso, mesmo com uma derrota, os colombianos passam de fase, no mínimo, na segunda posição. A RD Congo precisa vencer o Uzbequistão se quiser a classificação e pode avançar, no máximo em terceiro.

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    Outro jogo que acontece neste sábado e pode mexer na tabela dos terceiros colocados é entre Argélia e Áustria, pelo Grupo J. Um empate garante os dois times no mata-mata, já que ambos somam três pontos, mas os argelinos podem arriscar e tentar uma vitória para passar como segundo lugar. A Argentina enfrenta a Hirdânia e já está classificada.

    Veja a classificação dos terceiros colocados da Copa

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    Jogos da rodada

    • Panamá x Inglaterra (Grupo L) - 18h
    • Croácia x Gana (Grupo L) - 18h
    1. RD Congo x Uzbequistão (Grupo K) - 20h30
    2. Colômbia x Portugal (Grupo K) - 20h30
    • Argélia x Áustria (Grupo J) - 23h
    • Jordânia x Argentina (Grupo J) - 23h
    Cristiano Ronaldo e os jogadores de Portugal comemoram o terceiro gol marcado contra Uzbequistão na Copa do Mundo (Foto: PAUL ELLIS / AFP)
    Cristiano Ronaldo e os jogadores de Portugal comemoram o terceiro gol marcado contra Uzbequistão na Copa do Mundo (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

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