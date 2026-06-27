Três seleções se classificaram ao mata-mata da Copa mesmo antes de entrarem em campo Novo formato de disputa do Mundial confirmou classificação das equipes antes do fim da fase de grupos

A fase de grupos da Copa do Mundo termina neste sábado (27), mas três seleções que entram em campo logo mais garantiram suas vagas ao mata-mata do torneio mesmo antes de jogarem. Isso porque o novo formato de disputa do Mundial, alterado pela Fifa para esta edição, garante a classificação dos oito melhores terceiros colocados, o que beneficiou três equipes dos Grupos L e K.

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Após o fim da rodada na noite de sexta-feira, Inglaterra, Gana e Portugal garantiram a classificação ao mata-mata por somarem quatro pontos em duas rodadas. No caso dos ingleses e ganeses, as equipes venceram na primeira rodada e empataram no segundo jogo, disputado entre eles. A seleção portuguesa ficou no 1 a 1 com a RD Congo na estreia, mas goleou o Uzbequistão pot 5 a 0, garantindo a pontuação necessária para estar entre os melhores terceiros colocados.

Na atual tabela das equipes que estão em terceiro lugar, quatro seleções têm quatro pontos e já jogaram na rodada: Suécia, Equador, Bósnia e Paraguai, enquanto Senegal, Irã, Croácia e Coreia do Sul somam três pontos. Ou seja, pelo fato de Inglaterra, Gana e Portugal já terem quatro pontos, já garantiria uma posição entre as oito melhores, mesmo que percam nesta rodada.

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Senegal, Irã e Coreia do Sul, que já jogaram na rodada, podem ser prejudicadas com os resultados dos jogos dos Grupos K e L, neste sábado. A Croácia, que tem três pontos, ainda joga e enfrenta a própria Gana, em duelo que definirá a posição que cada time se classificará. Já a Inglaterra enfrenta o Panamá, que está eliminado.

Na outra chave, Portugal tem um duro confronto contra a Colômbia, que tem seis pontos até aqui. Nesse caso, mesmo com uma derrota, os colombianos passam de fase, no mínimo, na segunda posição. A RD Congo precisa vencer o Uzbequistão se quiser a classificação e pode avançar, no máximo em terceiro.

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Outro jogo que acontece neste sábado e pode mexer na tabela dos terceiros colocados é entre Argélia e Áustria, pelo Grupo J. Um empate garante os dois times no mata-mata, já que ambos somam três pontos, mas os argelinos podem arriscar e tentar uma vitória para passar como segundo lugar. A Argentina enfrenta a Hirdânia e já está classificada.

Veja a classificação dos terceiros colocados da Copa

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Jogos da rodada

Panamá x Inglaterra (Grupo L) - 18h

Croácia x Gana (Grupo L) - 18h

RD Congo x Uzbequistão (Grupo K) - 20h30 Colômbia x Portugal (Grupo K) - 20h30

Argélia x Áustria (Grupo J) - 23h

Jordânia x Argentina (Grupo J) - 23h

Cristiano Ronaldo e os jogadores de Portugal comemoram o terceiro gol marcado contra Uzbequistão na Copa do Mundo (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

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