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Brasileiros se revoltam com chave da Argentina na Copa: 'Vergonha'

Equipe de Messi enfrenta Cabo Verde na segunda fase

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 05:10
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Lionel Messi e Paredes comemorando gol pela Argentina na Copa do Mundo
Argentina ainda enfrenta a Jordânia na terceira rodada da fase de grupos (Foto: Agência Efe/Folhapress)

A Argentina vai enfrentar Cabo Verde em Miami, e a definição do caminho da equipe de Messi até uma possível final agitou torcedores brasileiros nas redes sociais. O jogo da primeira fase eliminatória contra os africanos será no Hard Rock Stadium, em partida que será realizada na sexta-feira (3), às 19h (de Brasília).

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    A Albiceleste, que garantiu a classificação na primeira colocação do Grupo J após bater a Áustria por 2 a 0 na segunda rodada, terá um caminho sem grandes adversários europeus como Holanda, França, Alemanha e Espanha, que estão do outro lado do chaveamento. Além disso, os comandados de Lionel Scaloni só terão chances de enfrentar um campeão do mundo nas semifinais, caso peguem o Brasil ou a Inglaterra.

    No cenário atual dos classificados, a situação da Argentina assustou alguns internautas na web. Até as semifinais, caso a atual campeã avance, enfrentará Cabo Verde na segunda fase, o vencedor de Austrália e Egito nas oitavas, e Suíça, Irã, Colômbia ou Croácia nas quartas.

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    Confira a reação de alguns internautas nas redes sociais:

    Jogadores da Argentina comemoram gol marcado por Lionel Messi contra a Áustria, na Copa do Mundo
    Jogadores da Argentina comemoram gol marcado por Lionel Messi contra a Áustria, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Argentina enfrenta Cabo Verde na segunda fase da Copa do Mundo

    Líder do Grupo J e com a classificação garantida com uma rodada de antecedência, a Argentina aguardava a definição do Grupo H. Na chave, Cabo Verde iniciou a rodada na 3ª colocação, mas ultrapassou o Uruguai após empatar com a Arábia Saudita e se aproveitar da derrota da Celeste para a Espanha.

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    Na fase de grupos, a Argentina tem 100% de aproveitamento após duas vitórias nos dois primeiros jogos. Neste sábado (27), a equipe de Lionel Scaloni enfrenta a Jordânia em busca de mais três pontos para entrar nos jogo de mata-mata com moral.

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    Por outro lado, Cabo Verde avançou para a segunda fase da Copa do Mundo para enfrentar a Argentina sem nenhuma vitória no torneio. A equipe estreante na competição teve três empates contra EspanhaUruguai e Arábia Saudita, mas que foram suficientes para avançar com a 2ª colocação.

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