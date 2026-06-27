Brasileiros se revoltam com chave da Argentina na Copa: 'Vergonha'
Equipe de Messi enfrenta Cabo Verde na segunda fase
A Argentina vai enfrentar Cabo Verde em Miami, e a definição do caminho da equipe de Messi até uma possível final agitou torcedores brasileiros nas redes sociais. O jogo da primeira fase eliminatória contra os africanos será no Hard Rock Stadium, em partida que será realizada na sexta-feira (3), às 19h (de Brasília).
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A Albiceleste, que garantiu a classificação na primeira colocação do Grupo J após bater a Áustria por 2 a 0 na segunda rodada, terá um caminho sem grandes adversários europeus como Holanda, França, Alemanha e Espanha, que estão do outro lado do chaveamento. Além disso, os comandados de Lionel Scaloni só terão chances de enfrentar um campeão do mundo nas semifinais, caso peguem o Brasil ou a Inglaterra.
No cenário atual dos classificados, a situação da Argentina assustou alguns internautas na web. Até as semifinais, caso a atual campeã avance, enfrentará Cabo Verde na segunda fase, o vencedor de Austrália e Egito nas oitavas, e Suíça, Irã, Colômbia ou Croácia nas quartas.
Confira a reação de alguns internautas nas redes sociais:
chaveamento da argentina da até vergonha de ver— cadu (@carlxseduardx) June 27, 2026
Argentina garantida na semifinal….. pic.twitter.com/ikUKqIxl5F— Opinião Celeste (@opiniaoceleste) June 27, 2026
Chaveamento da Argentina até as Semifinais é PATÉTICO!— Rafael Morandi (@Raafa_morandi) June 27, 2026
ARGENTINA PODEM COLOCAR JA NAS SEMIFINAIS. #COPADOMUNDO
ÚNICO FORTE NAS QUARTAS SE PASSAR É A COLÔMBIA.
Olha o chaveamento da Argentina...— Felipe Rolim (@feliperolim) June 27, 2026
bizarro o chaveamento da argentina— لوقا (@_olucassep) June 27, 2026
Argentina enfrenta Cabo Verde na segunda fase da Copa do Mundo
Líder do Grupo J e com a classificação garantida com uma rodada de antecedência, a Argentina aguardava a definição do Grupo H. Na chave, Cabo Verde iniciou a rodada na 3ª colocação, mas ultrapassou o Uruguai após empatar com a Arábia Saudita e se aproveitar da derrota da Celeste para a Espanha.
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Na fase de grupos, a Argentina tem 100% de aproveitamento após duas vitórias nos dois primeiros jogos. Neste sábado (27), a equipe de Lionel Scaloni enfrenta a Jordânia em busca de mais três pontos para entrar nos jogo de mata-mata com moral.
Por outro lado, Cabo Verde avançou para a segunda fase da Copa do Mundo para enfrentar a Argentina sem nenhuma vitória no torneio. A equipe estreante na competição teve três empates contra Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, mas que foram suficientes para avançar com a 2ª colocação.
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