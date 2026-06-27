Brasileiros se revoltam com chave da Argentina na Copa: 'Vergonha' Equipe de Messi enfrenta Cabo Verde na segunda fase

A Argentina vai enfrentar Cabo Verde em Miami, e a definição do caminho da equipe de Messi até uma possível final agitou torcedores brasileiros nas redes sociais. O jogo da primeira fase eliminatória contra os africanos será no Hard Rock Stadium, em partida que será realizada na sexta-feira (3), às 19h (de Brasília).

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A Albiceleste, que garantiu a classificação na primeira colocação do Grupo J após bater a Áustria por 2 a 0 na segunda rodada, terá um caminho sem grandes adversários europeus como Holanda, França, Alemanha e Espanha, que estão do outro lado do chaveamento. Além disso, os comandados de Lionel Scaloni só terão chances de enfrentar um campeão do mundo nas semifinais, caso peguem o Brasil ou a Inglaterra.

No cenário atual dos classificados, a situação da Argentina assustou alguns internautas na web. Até as semifinais, caso a atual campeã avance, enfrentará Cabo Verde na segunda fase, o vencedor de Austrália e Egito nas oitavas, e Suíça, Irã, Colômbia ou Croácia nas quartas.

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Confira a reação de alguns internautas nas redes sociais:

chaveamento da argentina da até vergonha de ver — cadu (@carlxseduardx) June 27, 2026

Argentina garantida na semifinal….. pic.twitter.com/ikUKqIxl5F — Opinião Celeste (@opiniaoceleste) June 27, 2026

Chaveamento da Argentina até as Semifinais é PATÉTICO!



ARGENTINA PODEM COLOCAR JA NAS SEMIFINAIS. #COPADOMUNDO

ÚNICO FORTE NAS QUARTAS SE PASSAR É A COLÔMBIA. — Rafael Morandi (@Raafa_morandi) June 27, 2026

Olha o chaveamento da Argentina... — Felipe Rolim (@feliperolim) June 27, 2026

bizarro o chaveamento da argentina — لوقا (@_olucassep) June 27, 2026

Jogadores da Argentina comemoram gol marcado por Lionel Messi contra a Áustria, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Argentina enfrenta Cabo Verde na segunda fase da Copa do Mundo

Líder do Grupo J e com a classificação garantida com uma rodada de antecedência, a Argentina aguardava a definição do Grupo H. Na chave, Cabo Verde iniciou a rodada na 3ª colocação, mas ultrapassou o Uruguai após empatar com a Arábia Saudita e se aproveitar da derrota da Celeste para a Espanha.

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Na fase de grupos, a Argentina tem 100% de aproveitamento após duas vitórias nos dois primeiros jogos. Neste sábado (27), a equipe de Lionel Scaloni enfrenta a Jordânia em busca de mais três pontos para entrar nos jogo de mata-mata com moral.

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Por outro lado, Cabo Verde avançou para a segunda fase da Copa do Mundo para enfrentar a Argentina sem nenhuma vitória no torneio. A equipe estreante na competição teve três empates contra Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, mas que foram suficientes para avançar com a 2ª colocação.

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