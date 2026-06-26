Jornais do Uruguai repercutem eliminação na Copa do Mundo: 'Decepção' Time de Marcelo Bielsa se despediu do torneio sem vencer uma partida

O Uruguai perdeu para a Espanha por 1 a 0, nesta sexta-feira (26), no México, pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Com o resultado, a seleção celeste foi eliminada do torneio. O cenário gerou críticas de veículos uruguaios, que não perdoaram o desempenho do time de Marcelo Bielsa no torneio.

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Com um desempenho esportivo abaixo da média, a seleção uruguai não conseguiu vencer uma partida durante a participação no torneio. O cenário repercutiu mal no país.

Os principais portais esportivos do Uruguai: El País, El Observador e Futbol.uy não perdoaram o resultado ruim. Ao relatarem o ocorrido, os veículos realizaram críticas e concordaram que o desempenho foi decepcionante. Veja abaixo:

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➡️ Uruguai x Espanha: Muslera teve falha recente contra o Flamengo; relembre

Repercusão da eliminação do Uruguai na Copa do Mundo pelo jornal El País (Foto: Reprodução)

Repercussão da eliminação do Uruguai na Copa do Mundo pelo El Observador (Foto: Reprodução)

Repercussão da eliminação do Uruguai pelo Futbol.uy (Foto: Reprodução)

Uruguai x Espanha: como foi o jogo?

Um jogo muito físico e truncado, como apontavam as projeções na decisão pela classificação ao mata-mata da Copa do Mundo. O Uruguai começou melhor, buscando atacar os espaços pelos lados para acionar Dawrin Núñez como referência, e levou perigo após duas falhas de saída do goleiro Unai Simón. A Espanha, quando tomou conta da partida, passou a criar, ainda que com pouco perigo.

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Até que nos últimos minutos antes do intervalo, em um lance "morto", a "La Roja" abriu o placar. Após disputa pela direita Yamal ficou caído, Merino deu carrinho e bola parou com Lorente, que cruzou para Baena. O atacante chutou fraco, em cima de Muslera, que aceitou e levou o maior "frango" do Mundial até então.

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O baque foi tão grande, que Muslera deixou o gramado para a entrada de Rochet e sequer ficou no banco. Marcelo Bielsa ainda surpreendeu tirando o Valverde, principal jogador do Uruguai, como tentativa de dar mais profundidade e presença no terço final. A Espanha, que diminuiu o ritmo, manteve o estilo de toques curtos para diminuir o risco.

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Nos minutos finais, a pressão uruguaia foi grande, ainda que com pouca efetividade para assustar a meta defendida pelo goleiro Unai Simón. Ferran Torres teve a chance de ampliar, mas perdeu cara a cara com Rochet e acertou o travessão. No fim, muita irritação dos uruguaios com o jogo físico, e Canobbio, do Fluminense, foi expulso por entrada dura em Cubarsí. Comemoração da Fúria e muita tristeza da Celeste, que decepcionou e ficou pelo caminho.