Saiba quem é a responsável por vestir Vini Jr e Lamine Yamal Profissional da moda trabalha com craques do futebol mundial

Craques mundiais como Vinícius Júnior e Lamine Yamal performam não somente dentro de campo, mas também fora dele e, para isso, a moda tem um papel fundamental. Com os atletas de alto nível sendo garotos-propaganda de grandes marcas e eventos, a preocupação com o estilo é cada vez maior, assim como a procura por profissionais da área.

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A estilista espanhola Ana Sotillo é a grande responsável por montar as roupas de jogadores como o camisa 7 do Real Madrid e o jovem do Barcelona para diferentes ocasiões. A arquiteta visual procura estabelecer uma relação entre as vestimentas e a identidade dos seus clientes, completando e comunicando a personalidade deles para além das quatro linhas. Para realizar o trabalho, a stylist mistura diversas referências culturais que dialoguem com o que quer passar de mensagem em suas composições estilísticas e com o que a pessoa que está vestindo representa.

No caso de Vinicius Júnior, Ana investiga a faceta mais inventiva e audaciosa do atleta brasileiro. O uso de tonalidades marcantes, modelagens fluidas e a estética das ruas dão o tom a visuais que espelham o dinamismo e a imponência do jogador do Real Madrid. Em contrapartida, no visual de Lamine Yamal, uma das grandes promessas do futebol mundial, a prioridade é salvaguardar a ligação com sua história e a cultura streetwear, mesclando alta-costura com a realidade urbana.

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Ana Sotillo é a estilista de jogadores como Vinicius Júnior e Lamine Yamal (Foto: Reprodução/Instagram/@anasotillo)

Paquetá fala sobre relação com Vini Jr e exalta evolução da Seleção Brasileira

MIAMI, FL (EUA) – Amigo de Vini Jr desde o início da carreira no Flamengo, Lucas Paquetá disputa sua segunda Copa do Mundo ao lado do parceiro. Após a vitória do Brasil por 3 a 0 contra a Escócia, na última quarta-feira (24), o meio-campista falou sobre a relação com o jogador que marcou dois gols na partida contra os escoceses.

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– É especial demais, o Vini é um dos meus melhores amigos no futebol e fora dele também. Poder viver uma segunda Copa do Mundo com ele, com ele sendo ainda mais decisivo, é gratificante. Fico feliz por ele. Espero ajudá-lo a conquistar o objetivo da Seleção — disse Paquetá na zona mista do Hard Rock Stadium.

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