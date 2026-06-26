Web vai à loucura com classificação de Cabo Verde: 'Histórico'
Liderados por Vozinha, caboverdianos fazem história
Com o empate de Cabo Verde contra a Arábia Saudita e a vitória da Espanha sobre o Uruguai, os caboverdianos fazem história e se classificam para o mata-mata da Copa do Mundo. Na web, a internet está celebrando muito a classificação caboverdiana.
➡️ Vozinha ganha 1 milhão de seguidores durante jogo da Copa
Veja como os internautas estão reagindo:
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Da seleção de Cabo Verde, o goleiro do time, Vozinha, virou uma sensação nas redes sociais.
Por que Vozinha?
O apelido de "Vozinha" surgiu na infância, quando ele costumava recorrer aos avós para resolver problemas com outras crianças durante as brincadeiras. O jogador que inspirou seu nome ficou marcado por assumir a titularidade da Seleção Brasileira no Mundial do México e por integrar o elenco do Botafogo campeão carioca de 1989.
➡️Quem é Vozinha, goleiro de Cabo Verde tem nome em homenagem a ex-Botafogo
Sensação na internet
O desempenho de Vozinha contra a Espanha surpreendeu os internautas, e o goleiro agora é sensação na web com a grande atuação diante da segunda melhor seleção do mundo. Aos que imaginaram uma goleada espanhola no jogo desta segunda-feira, esqueceram de combinar com o veterano caboverdiano.
Fã de Rogério Ceni
O goleiro também já afirmou que é um grande fã de Rogério Ceni, dizendo que assistia aos jogos do São Paulo por causa dele.
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