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Web vai à loucura com classificação de Cabo Verde: 'Histórico'

Liderados por Vozinha, caboverdianos fazem história

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
26/06/2026 23:15
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Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Com o empate de Cabo Verde contra a Arábia Saudita e a vitória da Espanha sobre o Uruguai, os caboverdianos fazem história e se classificam para o mata-mata da Copa do Mundo. Na web, a internet está celebrando muito a classificação caboverdiana.

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    Veja como os internautas estão reagindo:

    Vozinha no aquecimento para Cabo Verde x Uruguai pela Copa do Mundo
    Vozinha, goleiro de Cabo Verde (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

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    Da seleção de Cabo Verde, o goleiro do time, Vozinha, virou uma sensação nas redes sociais.

    Por que Vozinha?

    O apelido de "Vozinha" surgiu na infância, quando ele costumava recorrer aos avós para resolver problemas com outras crianças durante as brincadeiras. O jogador que inspirou seu nome ficou marcado por assumir a titularidade da Seleção Brasileira no Mundial do México e por integrar o elenco do Botafogo campeão carioca de 1989.

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    ➡️Quem é Vozinha, goleiro de Cabo Verde tem nome em homenagem a ex-Botafogo

    Sensação na internet

    O desempenho de Vozinha contra a Espanha surpreendeu os internautas, e o goleiro agora é sensação na web com a grande atuação diante da segunda melhor seleção do mundo. Aos que imaginaram uma goleada espanhola no jogo desta segunda-feira, esqueceram de combinar com o veterano caboverdiano.

    Fã de Rogério Ceni

    O goleiro também já afirmou que é um grande fã de Rogério Ceni, dizendo que assistia aos jogos do São Paulo por causa dele.

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