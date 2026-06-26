De la Cruz é alvo de debate após queda do Uruguai na Copa: 'Nada mais' Jogador entrou no segundo tempo, mas não evitou a eliminação

O meia De la Cruz, do Flamengo, foi alvo de debate depois da eliminação do Uruguai na Copa do Mundo, na noite desta sexta-feira (26). Com a derrota para a Espanha, por 1 a 0, a Celeste se despediu na fase de grupos com apenas um ponto.

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Contra a Espanha, De la Cruz, do Flamengo, não foi titular no time de Marcelo Bielsa mais uma vez. O meia entrou no segundo tempo, deu intensidade e fez a bola rodar com mais qualidade na equipe, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

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Ainda assim, o jogador foi um dos poupados pelos torcedores uruguaios pela eliminação precoce na Copa do Mundo. Veja os comentários abaixo:

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Veja comentários sobre De la Cruz, do Flamengo

Algunas conclusiones de la eliminación Uruguaya: Tristisimo mundial de Muslera( el más responsable de todos), pésima prestación de Valverde, Canobio y Darwin Nuñez la nada misma. Bielsa no puede dejar afuera a De La Cruz y tambié gran responsable. España candidato? Mmmmmmm — horacio Zoncu (@hzoncu) June 27, 2026

Tradução sobre De la Cruz, do Flamengo: Algumas conclusões da eliminação uruguaia: Mundiais tristíssimos de Muslera (o mais responsável de todos), péssima prestação de Valverde, Canobio e Darwin Núñez a nada mesma. Bielsa não pode deixar De La Cruz fora e também grande responsável. Espanha candidata?

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Los capitanes de Uruguay son

Bentancur

De La Cruz

Rochet — FranciscoBelo (@FBelo010) June 27, 2026

A Uruguay le está pasando lo q le pasó a Argentina años atrás, una pena x los mundiales desperdiciados x no tener gente seria y un buen cuerpo técnico al mando. De la Cruz en el banco todos los partidos y Muslera retirado titular, una muestra de cómo se presentaron a este mundial — ☘ (@BraiSantos10) June 27, 2026

Tradução sobre De la Cruz, do Flamengo: Uruguai está passando pelo que a Argentina passou anos atrás. Uma pena não ter um bom comando técnico na equipe. De la Cruz no banco todos os jogos é uma amostra de como se apresentaram no Mundial.

Ha Uruguay le falto de algunos jugadores características y juego, como Valverde, porq nunca estuvo, no demostró lo q es, mas preocupado por la pelea, mientras otros como De la Cruz y Bentancur intentaron. Otros se pasaron de ganas... el despelote total.. — El Lobo Futbolero (@ElLoboFutbolero) June 27, 2026

Tradução sobre o meia: Ao Uruguai faltou alguns jogadores com características e jogo, como o Valverde, porque nunca esteve, não demonstrou o que é, mais preocupado com a briga, enquanto outros como De la Cruz e Bentancur tentaram. Outros se passaram de ganas... o despelote total...

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Rescato a Bentancour, Cannobio, Araujo, Guille Varela, De la Cruz y poco mas o nada mas.

Tremendo lo de Muslera.

Nada de Valverde ni de Ugarte. El resto..Buenos pibes

Jugamos un mundial sin golero y eso es Bielsa.

Un testarudo q debio irse cuando vio q 1/2 plantel no lo quería — Juan Ramón Rodríguez Puppo (@rodriguezpuppo) June 27, 2026

Tradução sobre De la Cruz, do Flamengo: Resgato o Bentancour, Cannobio, Araujo, Guille Varela, De la Cruz e pouco mais ou nada mais. Tremendo o que aconteceu com o Muslera. Nada de Valverde nem de Ugarte. O resto... Bons pibes Jogamos um mundial sem goleiro e isso é Bielsa. Um teimoso que devia ter ido embora quando viu que metade do elenco não o queria

De la Cruz durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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