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De la Cruz é alvo de debate após queda do Uruguai na Copa: 'Nada mais'

Jogador entrou no segundo tempo, mas não evitou a eliminação

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 23:42
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De la Cruz antes de jogo do Uruguai (Foto: Santiago Mazzarovich / AFP)
De la Cruz antes de jogo do Uruguai (Foto: Santiago Mazzarovich / AFP)

O meia De la Cruz, do Flamengo, foi alvo de debate depois da eliminação do Uruguai na Copa do Mundo, na noite desta sexta-feira (26). Com a derrota para a Espanha, por 1 a 0, a Celeste se despediu na fase de grupos com apenas um ponto.

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    • Contra a Espanha, De la Cruz, do Flamengo, não foi titular no time de Marcelo Bielsa mais uma vez. O meia entrou no segundo tempo, deu intensidade e fez a bola rodar com mais qualidade na equipe, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

    ➡️ Uruguai x Espanha: Muslera teve falha recente contra o Flamengo; relembre

    Ainda assim, o jogador foi um dos poupados pelos torcedores uruguaios pela eliminação precoce na Copa do Mundo. Veja os comentários abaixo:

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    Veja comentários sobre De la Cruz, do Flamengo

    Tradução sobre De la Cruz, do Flamengo: Algumas conclusões da eliminação uruguaia: Mundiais tristíssimos de Muslera (o mais responsável de todos), péssima prestação de Valverde, Canobio e Darwin Núñez a nada mesma. Bielsa não pode deixar De La Cruz fora e também grande responsável. Espanha candidata?

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    Tradução sobre De la Cruz, do Flamengo: Uruguai está passando pelo que a Argentina passou anos atrás. Uma pena não ter um bom comando técnico na equipe. De la Cruz no banco todos os jogos é uma amostra de como se apresentaram no Mundial.

    Tradução sobre o meia: Ao Uruguai faltou alguns jogadores com características e jogo, como o Valverde, porque nunca esteve, não demonstrou o que é, mais preocupado com a briga, enquanto outros como De la Cruz e Bentancur tentaram. Outros se passaram de ganas... o despelote total...

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    Tradução sobre De la Cruz, do Flamengo: Resgato o Bentancour, Cannobio, Araujo, Guille Varela, De la Cruz e pouco mais ou nada mais. Tremendo o que aconteceu com o Muslera. Nada de Valverde nem de Ugarte. O resto... Bons pibes Jogamos um mundial sem goleiro e isso é Bielsa. Um teimoso que devia ter ido embora quando viu que metade do elenco não o queria

    De la Cruz durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
    De la Cruz durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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