Cabo Verde x Arábia Saudita: veja melhores momentos do jogo do grupo H da Copa do Mundo Cabo Verde se classifica com o empate

Cabo Verde e Arábia Saudita empataram na Copa do Mundo, garantindo a vaga inédita para o país na fase de mata-mata. Este é o primeiro Mundial que o time participa em sua história, e enfrentarão a Argentina na fase de 16 avos de final.

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Como foi o jogo?

Cabo Verde garantiu classificação inédita para as oitavas de final da Copa do Mundo ao empatar em 0 a 0 com a Arábia Saudita, em Houston. O resultado, combinado com a vitória da Espanha sobre o Uruguai, colocou os cabo-verdianos na segunda posição do Grupo H com três pontos somados em três empates. A equipe africana enfrentará a Argentina na próxima fase.

A partida foi marcada por defesas decisivas dos dois goleiros e chances desperdiçadas em momentos cruciais. Mohammed Al-Owais e Vozinha protagonizaram intervenções fundamentais para manter o placar zerado. A Arábia Saudita, que precisava vencer para seguir no torneio, ficou pelo caminho com apenas um ponto na fase de grupos.

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Equilíbrio e cartões marcam etapa inicial truncada

O jogo começou com intensidade física e duas advertências logo nos primeiros dez minutos. Saud Abdulhamid foi amarelado aos 4 minutos por falta em João Paulo, e Wagner Pina recebeu cartão aos 9 minutos após atingir Salem Al-Dawsari no rosto. A partida seguiu disputada no meio de campo, com as duas equipes encontrando dificuldades para criar espaços na área adversária.

Cabo Verde está classificada ao mata-mata da Copa do Mundo após empate com Arábia Saudita (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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As melhores oportunidades do primeiro tempo vieram em lances isolados. Salem Al-Dawsari finalizou de primeira aos 18 minutos, mas Wagner Pina bloqueou o chute dentro da área. Willy Semedo respondeu pelo lado cabo-verdiano aos 22 minutos, invadindo a área e obrigando Al-Owais a fazer boa defesa. A Arábia Saudita perdeu Hassan Tambakti por lesão no tornozelo esquerdo aos 33 minutos, e Mohamed Kanno cabeceou nos acréscimos, mas Vozinha defendeu com tranquilidade.

Goleiros decidem em noite de oportunidades desperdiçadas

O segundo tempo trouxe Cabo Verde mais presente no campo ofensivo. Kevin Lenini assustou aos 50 minutos com um chute potente de fora da área que passou perto do ângulo. Aos 75 minutos, Laros Duarte recebeu passe de Nuno Da Costa e ficou cara a cara com Al-Owais, mas o goleiro saudita fez defesa espetacular para evitar o gol. Na sequência, Roberto Lopes cabeceou por cima após cobrança de escanteio.

A Arábia Saudita teve sua grande chance nos acréscimos. Aos 47 minutos do segundo tempo, Abdullah Al-Hamdan ficou de frente para Vozinha após tabela com Firas Al-Buraikan, mas finalizou fraco e facilitou a defesa do goleiro cabo-verdiano. Já no último lance, Nuno Da Costa recebeu cruzamento de Garry Rodrigues e chutou rente à trave, encerrando uma noite em que a classificação histórica foi construída na solidez defensiva e na frieza nos momentos decisivos.