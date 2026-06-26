Uruguai x Espanha: veja os melhores momentos do jogo do Grupo H na Copa do Mundo Seleções se enfrentaram nesta sexta-feira (26)

Festa europeia e decepção sul-americana tomaram conta do Estádio Akron, em Guadalajara, no México, na noite desta sexta-feira (26). Com um gol de Baena, em uma falha marcante do goleiro Muslera, a Espanha venceu o Uruguai por 1 a 0, garantiu a liderança do Grupo H e avançou à segunda fase da Copa do Mundo.

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A derrota decretou a eliminação da Celeste, que encerrou a fase de grupos com apenas dois pontos. O Uruguai acabou sendo ultrapassado por Cabo Verde, que empatou com a Arábia Saudita e terminou na segunda colocação da chave, com três pontos.

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Agora, a Espanha enfrentará o segundo colocado do Grupo J no mata-mata. Já Cabo Verde terá pela frente a Argentina, líder da chave, enquanto a outra vaga do grupo será disputada entre Áustria e Argélia.

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Como foi Uruguai x Espanha?

Texto de: Leonardo Bessa.

Um jogo muito físico e truncado, como apontavam as projeções na decisão pela classificação ao mata-mata da Copa do Mundo. O Uruguai começou melhor, buscando atacar os espaços pelos lados para acionar Dawrin Núñez como referência, e levou perigo após duas falhas de saída do goleiro Unai Simón. A Espanha, quando tomou conta da partida, passou a criar, ainda que com pouco perigo.

Até que nos últimos minutos antes do intervalo, em um lance "morto", a "La Roja" abriu o placar. Após disputa pela direita Yamal ficou caído, Merino deu carrinho e bola parou com Lorente, que cruzou para Baena. O atacante chutou fraco, em cima de Muslea, que aceitou e levou o maior "frango" do Mundial até então.

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Jogadores do Uruguai e Espanha durante partida na Copa do Mundo (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

Espanha sofre, mas segura

O baque foi tão grande, que Muslera deixou o gramado para a entrada de Rochet e sequer ficou no banco. Marcelo Bielsa ainda surpreendeu tirando o Valverde, principal jogador do Uruguai, como tentativa de dar mais profundidade e presença no terço final. A Espanha, que diminuiu o ritmo, manteve o estilo de toques curtos para diminuir o risco.

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Nos minutos finais, a pressão uruguaia foi grande, ainda que com pouca efetividade para assustar a meta defendida pelo goleiro Unai Simón. Ferran Torres teve a chance de ampliar, mas perdeu cara a cara com Rochet e acertou o travessão. No fim, muita irritação dos uruguaios com o jogo físico, e Canobbio, do Fluminense, foi expulso por entrada dura em Cubarsí. Comemoração da Fúria e muita tristeza da Celeste, que decepcionou e ficou pelo caminho.

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