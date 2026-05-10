Renata Silveira retorna às transmissões da Globo no Dia das Mães

A equipe esportiva do Grupo Globo terá um momento especial neste domingo (10). Após o período de licença-maternidade, Renata Silveira retorna oficialmente às transmissões justamente no Dia das Mães.

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Renata foi escalada para narrar a partida entre Remo e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, em transmissão do Premiere. Ao lado dela estarão os comentaristas Renata Mendonça e Richarlyson.

O retorno da narradora ganha ainda mais simbolismo pela data especial e também pela presença de Renata Mendonça na cobertura. Assim como Renata Silveira, a comentarista também é mãe e estará participando da transmissão neste domingo, em uma escala marcada pela forte presença feminina na equipe da Globo.

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Em contato com o Lance!, a narradora falou sobre a emoção de voltar aos microfones após viver os primeiros meses da maternidade.

Renata Silveira dá à luz a Rafaela, sua segunda filha (Foto: Reprodução/Instagram)

— Voltar a narrar depois da licença maternidade tem um significado muito especial pra mim. Foi um período de muitas descobertas, aprendizados e transformação pessoal. Retornar aos microfones agora é como reencontrar uma parte muito importante da minha identidade profissional, mas voltando diferente. Estou mais forte, mais sensível e ainda mais apaixonada pelo que faço — afirmou.

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A partida entre Remo e Palmeiras acontece às 16h, no Mangueirão, em Belém. Além do Premiere, o duelo também terá transmissão da TV Globo para São Paulo, Pará e outros estados, com narração de Everaldo Marques.

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Presença garantida na Copa do Mundo

Além do retorno ao Brasileirão, a Globo já definiu um papel de destaque para Renata Silveira na cobertura da Copa do Mundo de 2026. Com o afastamento de Luis Roberto do torneio após o diagnóstico de uma neoplasia na região cervical, a emissora reorganizou sua equipe de transmissão e escolheu a narradora para integrar o time que estará na América do Norte durante a competição.

Renata fará parte da equipe da TV aberta e narrará partidas diretamente dos estádios, dividindo espaço com Everaldo Marques e Gustavo Villani.

A Globo exibirá 55 partidas do Mundial de 2026, uma a menos em relação às edições anteriores, quando transmitiu 56 jogos ao vivo. Já o SBT terá 32 jogos em sua programação, com Galvão Bueno e Tiago Leifert entre os principais narradores. Entre as emissoras brasileiras, apenas a CazéTV possui os direitos de transmissão de todos os 104 confrontos da competição.

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