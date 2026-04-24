Paulo Andrade e Renata Silveira: Globo define função de narradores para Copa

Faltam 48 dias para o início da Copa do Mundo de 2026. Às vésperas do Mundial, a Globo definiu que o narrador Paulo Andrade será o responsável por transmitir os jogos do torneio na TV aberta. Além disso, Renata Silveira, que retorna da licença maternidade em maio, irá viajar para cobrir a competição que terá como sede Estados Unidos, México e Canadá.

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Paulo Andrade irá trabalhar dos estúdios da Globo no Brasil. Este cenário irá acontecer ao longo de toda a fase de grupos do torneio. No mata-mata, ele viajará para os Estados Unidos pelo Sportv.

Vale destacar, que o narrador ingressou na emissora em 2025. Desde a contratação, o profissional atuou exclusivamente em transmissões do SporTV. A Copa do Mundo marcará sua estreia em narrações na TV aberta pela Globo.

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Renata Silveira, inicialmente trabalharia no Brasil, mas agora viajará para dividir com Gustavo Villani a missão de narrar presencialmente as partidas na TV aberta na fase de grupos. Ainda não foi divulgado qual partidas será de responsabilidade dos narradores.

Taça da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)

Quem irá narrar os jogos do Brasil na Copa do Mundo?

Com o afastamento de Luis Roberto, que foi diagnosticado com neoplasia, e por isso, precisou se ausentar no período do Mundial, o narrador Everaldo Marques será o responsável por narrar os jogos do Brasil. Ele será o narrador da TV Globo em todos os jogos da Seleção durante a Copa do Mundo.

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A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, a partir das 16h (de Brasília). Enquanto Luiz Carlos Jr. narra a partida no sportv, na TV Globo a narração ficará a cargo de Gustavo Villani.

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A equipe da Globo estará no histórico e remodelado Estádio Azteca, na Cidade do México, palco da conquista do tricampeonato mundial do Brasil em 1970 — a primeira cobertura da emissora em Copas do Mundo.

A Seleção Brasileira estreia em 13 de junho, contra o Marrocos, a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A Globo acompanhará cada passo da caminhada rumo ao hexa.