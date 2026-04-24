Paulo Andrade e Renata Silveira: Globo define função de narradores para Copa
Torneio acontece entre junho e julho deste ano
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Faltam 48 dias para o início da Copa do Mundo de 2026. Às vésperas do Mundial, a Globo definiu que o narrador Paulo Andrade será o responsável por transmitir os jogos do torneio na TV aberta. Além disso, Renata Silveira, que retorna da licença maternidade em maio, irá viajar para cobrir a competição que terá como sede Estados Unidos, México e Canadá.
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Paulo Andrade irá trabalhar dos estúdios da Globo no Brasil. Este cenário irá acontecer ao longo de toda a fase de grupos do torneio. No mata-mata, ele viajará para os Estados Unidos pelo Sportv.
Vale destacar, que o narrador ingressou na emissora em 2025. Desde a contratação, o profissional atuou exclusivamente em transmissões do SporTV. A Copa do Mundo marcará sua estreia em narrações na TV aberta pela Globo.
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Renata Silveira, inicialmente trabalharia no Brasil, mas agora viajará para dividir com Gustavo Villani a missão de narrar presencialmente as partidas na TV aberta na fase de grupos. Ainda não foi divulgado qual partidas será de responsabilidade dos narradores.
Quem irá narrar os jogos do Brasil na Copa do Mundo?
Com o afastamento de Luis Roberto, que foi diagnosticado com neoplasia, e por isso, precisou se ausentar no período do Mundial, o narrador Everaldo Marques será o responsável por narrar os jogos do Brasil. Ele será o narrador da TV Globo em todos os jogos da Seleção durante a Copa do Mundo.
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A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, a partir das 16h (de Brasília). Enquanto Luiz Carlos Jr. narra a partida no sportv, na TV Globo a narração ficará a cargo de Gustavo Villani.
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A equipe da Globo estará no histórico e remodelado Estádio Azteca, na Cidade do México, palco da conquista do tricampeonato mundial do Brasil em 1970 — a primeira cobertura da emissora em Copas do Mundo.
A Seleção Brasileira estreia em 13 de junho, contra o Marrocos, a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A Globo acompanhará cada passo da caminhada rumo ao hexa.
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