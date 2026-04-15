Alvo constante de ataques misóginos, a narradora da Globo, Renata Silveira, utilizou suas redes sociais para rebater os últimos ataques que tem recebido. Mesmo de licença maternidade há quatro meses, a jornalista continua sendo vítima de fake news, com notícias manipuladas para gerar ódio ao trabalho e a imagem da narradora.

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— Denunciar, eu sempre denunciei, mas as redes sociais não fazem nada. Mas eu não respondia, não mostrava, eu só deixava. Inclusive, eu fiquei dois anos sem usar o Twitter. E não adianta. Estar lá ou não, não adianta. Inclusive, estar trabalhando ou não, também não faz diferença, porque eu estou há cinco meses de licença maternidade e o povo está inventando coisa que eu falei no ar. Eu nem estou narrando, nem estou fazendo jogos, gente. Então, assim, existir ou não, trabalhar ou não, estar presente ou não, falar sobre ou não, não faz diferença nenhuma — desabafou Renata Silveira.

— O que fez diferença dessa vez, é que eu fui lá, tirei print de todas as contas que eu vi que estavam publicando essa fake news e coloquei lá. Acho que de alguma forma isso abriu os olhos de outras pessoas — continuou.

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Conheça Renata Silveira, a principal narradora da Globo

Renata Silveira, jornalista do Grupo Globo, foi a primeira mulher a narrar uma partida de Copa do Mundo na TV aberta no Brasil.

A narradora não pode soltar o grito de gol durante a partida, que se tornou o primeiro empate sem gols no Mundial do Qatar. Aos 33 anos, Renata Silveira já possui uma carreira cercada por acontecimentos simbólicos para o jornalismo esportivo.

Ela iniciou sua carreira na Rádio Globo, em 2014, durante a Copa do Mundo no Brasil. Após se destacar, a jornalista participou do concurso "Garota da Voz", em 2018, no extinto Fox Sports. Renata saiu vencedora e seguiu no canal até dezembro de 2020, quando foi anunciada pelo Grupo Globo.

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Renata Silveira é a principal narradora de esportes da Globo (Foto: Divulgação)





