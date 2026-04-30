Corinthians terá reforço de dois titulares para decisão na Libertadores; veja escalação

O técnico Fernando Diniz terá à disposição dois reforços importantes para escalar o Corinthians na noite desta quinta-feira (3), diante do Peñarol, pela Libertadores. O goleiro Hugo Souza e o lateral direito Matheuzinho voltam ao time titular após ficarem de fora do jogo do Campeonato Brasileiro no final de semana, que terminou com vitória em cima do Vasco em casa.

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A dupla estava suspensa pelo STJD e não pôde ser relacionada, mas está liberada para atuar em competições Conmebol. O goleiro Kauê, que fez boa partida no domingo, fica no banco, enquanto Raniele, um dos melhores em campo no confronto, volta para sua posição de origem no meio após atuar como lateral direito.

O goleiro destacou a importância de pontuar fora de casa após vencer os dois primeiros compromissos do grupo, contra Platense e Santa Fé. O jogador destacou a importância da semana de treinamento e celebrou o retorno após dois jogos de ausência.

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- É importante demais a gente confirmar o serviço em casa. Confirmar todo esse momento bom que a gente tem vivido. Treinamos bastante e sabemos o que precisa ser feito dentro do campo. Fiquei dois jogos fora e estou feliz por voltar a jogar, ainda mais, em um jogo de CONMEBOL Libertadores. Sabemos da importância de ficar no primeiro lugar do grupo. Vamos buscar uma vitória para selar esse bom início, para que a gente firme nossa classificação no primeiro lugar. O grupo está muito empolgado para fazer o melhor - disse o goleiro.

O jogo tem caráter de decisão para o Timão porque pode deixar a equipe com folga entre os classificados para o mata-mata da Libertadores. Caso vença o Peñarol, o alvinegro chega a abrir oito pontos de vantagem. A equipe ainda torce por um tropeço do Platense, da Argentina, que tem a mesma pontuação dos brasileiros e duela com o Santa Fé, da Colômbia, que tem um ponto.

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Dúvidas no meio e ataque do Corinthians

No último treinamento antes da partida, na tarde de quarta, o elenco iniciou com uma preleção da comissão comandada por Fernando Diniz, que deu orientações sobre o adversário a partir de um vídeo com instruções táticas aos jogadores. Após uma ativação muscular na academia, os atletas desceram ao campo para um trabalho tático com o treinador, além de realizar treinos de bola parada.

Para o jogo desta quinta, Diniz ainda tem algumas dúvidas para o setor de meio-campo e ataque, assim como teve na escalação contra o Vasco. Além de Raniele, que retorna à função original, o meio deve ser formado por Breno Bidon, Garro e um terceiro nome ainda não confirmado. André, que foi titular e expulso jogo de domingo, briga por vaga com Carrillo e Allan.

Allan, caso seja escalado como titular, pode mudar o funcionamento do meio, tornando a equipe mais defensiva ou alterando a função de Raniele no setor. O volante foi titular no jogo do Brasileirão com a ausência de Matheuzinho na lateral direita, o que obrigou Diniz a mudar funções, enquanto Carrillo entrou no segundo tempo na vaga de Garro.

No ataque, o treinador pode optar por seguir com Vitinho e Yuri Alberto. O camisa 9 é nome fixo no onze inicial, mas vê uma vaga em aberto ao seu lado sem Memphis Depay, que segue em recuperação após lesão na coxa. Vitinho foi titular contra o Vasco e participou da jogada do gol da vitória. Os outros dois concorrentes são Jesse Lingard, que foi titular na Copa do Brasil na última semana e entrou contra o cruz-maltino, e Kaio César, que quer voltar a ter minutos após período prolongado de lesão.