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Erro de Edina em Grêmio x Fluminense agita torcedores: 'Bizarro'

Partida terminou empatada

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 20:54
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Edina Alves apitando Grêmio x Fluminense no Brasileirão
Hulk e Diego Caito marcaram na partida (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Edina Alves Batista foi responsável por apitar o jogo entre Grêmio e Fluminense no Campeonato Brasileiro e uma decisão aos vinte minutos da segunda etapa repercutiu nas redes sociais. Após cruzamento na área dos donos da casa, o zagueiro Kannemann ampliou seu raio de ação e tocou na bola com o braço de forma clara, porém a árbitra não marcou a penalidade de imediato. Após análise do VAR, a profissional assinalou a infração.

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Hulk, reforço do Fluminense na temporada, foi o responsável pela cobrança que abriu o placar para o time carioca. O camisa 7 bateu cruzado e superou o goleiro Gabriel Grando. No penúltimo minuto de jogo, o Grêmio empatou a partida.

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Veja alguns comentários sobre a decisão de Edina:

Hulk durante Grêmio x Fluminense
Hulk marcou para o Fluminense de pênalti contra o Grêmio (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Como foi o jogo entre Grêmio e Fluminense no Brasileirão?

1º tempo:
O Grêmio foi superior durante o primeiro tempo, que teve poucas emoções, mas se concentrou no campo defensivo do Fluminense. A equipe gaúcha acumulou investidas, principalmente pelo lado direito, e criou as duas melhores oportunidades da etapa inicial. Aos 32 minutos, Tetê invadiu a área sem marcação e ficou cara a cara com Fábio, que fez grande defesa para evitar o gol. Poucos minutos depois, Carlos Vinícius apareceu livre para cabecear após cruzamento certeiro, mas mandou a bola para fora. O Fluminense perdeu Guilherme Arana, que deixou o gramado com dores após entrada de Lucas Pavón e foi substituído por Renê. Guga e Hércules receberam cartão amarelo ainda no início da partida, aumentando a pressão na defesa tricolor.

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2º tempo:

Grêmio manteve a postura agressiva apresentada no primeiro tempo e seguiu pressionando o Fluminense, mas o rumo da partida mudou quando, em cobrança de escanteio, a bola bateu no braço do zagueiro Kannemann e, após revisão do VAR, a árbitra assinalou pênalti para a equipe carioca. Hulk cobrou com força, no meio do gol, e abriu o placar. Mesmo em desvantagem, o Grêmio não diminuiu o ritmo e criou outra grande oportunidade, que parou em outra defesa decisiva de Fábio na finalização à queima-roupa de Juan Nardoni. A insistência gremista foi recompensada já aos 44 minutos do segundo tempo, quando Dieto Caito finalizou em direção ao gol, contou com um desvio em Freytes que tirou qualquer chance de defesa de Fábio e garantiu o empate.

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