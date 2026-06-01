Bastidores: saída da Seleção da CBF rende cena inusitada de Neymar com enfermeiras e torcedores
Atacante atende torcedores, mobiliza profissionais de saúde na porta da CBF e protagoniza últimos momentos da delegação antes da viagem para Copa
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A Seleção Brasileira deixou a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, rumo ao aeroporto do Galeão por volta das 20h desta segunda-feira (1º), iniciando a viagem rumo à Copa do Mundo. Antes do embarque, porém, os bastidores foram dominados por um personagem conhecido: Neymar. O atacante transformou a chegada e a saída da delegação em uma sequência de encontros, fotos, autógrafos e histórias que marcaram os torcedores presentes.
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Enquanto jogadores e membros da comissão técnica cumpriam os últimos compromissos na entidade, dezenas de pessoas aguardavam do lado de fora por uma oportunidade de ver os atletas de perto. Neymar foi quem mais dedicou tempo ao público.
O atacante interrompeu o trajeto mais de uma vez para atender fãs. Em um dos momentos que mais chamaram atenção, ele parou para tirar foto e autografar uma camisa de Vinícius, um jovem torcedor que contou que faria aniversário no dia seguinte. Emocionado, o rapaz disse que aquele encontro já havia se transformado no principal presente da data.
— Cara, é indescritível, ainda mais que o meu aniversário é amanhã. Esquece, cara. Absurdo, absurdo. É uma parada que eu não vou esquecer nunca. Tá maluco, pô. Surreal. Surreal — disse o torcedor, que acompanha a sogra Sheila, que está internada.
A movimentação aumentou ainda mais quando um grupo de enfermeiras e cuidadoras de um hospital próximo conseguiu se aproximar do camisa 10. Oito profissionais registraram fotos com o jogador e comemoraram o momento como uma conquista coletiva. O episódio mais curioso da noite surgiu justamente durante essa corrida por uma selfie.
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No meio da aglomeração formada ao redor de Neymar, uma cuidadora e a filha de uma paciente idosa se envolveram tanto na tentativa de conseguir uma foto que perderam momentaneamente o foco da missão inicial. Alguns instantes depois, ao olhar para trás, a filha percebeu que a mãe permanecia sozinha na cadeira de rodas. A reação veio em voz alta e arrancou risadas de quem estava por perto:
— Esqueci a minha mãe na cadeira de rodas!
A filha e a mãe são justamente Stephane e Sheila, namorada e sogra do Viniícius, que teve a camisa assinada por Neymar. Por conta da internação, a idosa sequer sabia que os jogadores da Seleção estavam por perto e ficou emocionada com o carinho de Neymar.
— Tenho já bastante tempo (internada). Uns três meses. (A filha) Quase me esqueceu: "Mãe, olha o Neymar, corre!" — disse Sheila.
Entre encontros rápidos e histórias inusitadas, a passagem da delegação pela sede da CBF terminou com um ambiente de proximidade entre jogadores e torcedores. Em um momento que antecede o principal torneio do futebol mundial, gestos simples como fotos, autógrafos e conversas rápidas ajudaram a aproximar a equipe do público.
Pouco depois das 20h, o ônibus da Seleção deixou a sede da entidade em direção ao aeroporto. A Copa do Mundo começa nos próximos dias. Antes dela, ficaram as imagens dos bastidores, os registros dos torcedores e uma frase que dificilmente será esquecida por quem acompanhou a despedida da equipe no Rio de Janeiro.
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