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PC Oliveira esclarece polêmica em Palmeiras x Atlético-MG

Duelo é válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 20:03
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PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)
PC Oliveira analisou polêmica (Foto: Reprodução: Sportv)

Palmeiras e Atlético-MG estão se enfrentando, na noite deste domingo (26), em jogo válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o duelo segue empatado por 0 a 0, e uma decisão da arbitragem movimentou torcedores nas redes sociais.

Depois de linda jogada de Piquerez, o lateral uruguaio cruzou para área. Ruan deu carrinho e bloqueou a bola, mas com o braço. Em campo, Bruno Arleu assinalou pênalti em Palmeiras x Atlético-MG, mas mudou de ideia após revisão do VAR.

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Para PC Oliveira, consultor de arbitragem da Globo, o árbitro acertou em anular o pênalti, já que o braço do zagueiro era de apoio.

Palmeiras x Atlético-MG pelo Brasileirão
Palmeiras x Atlético-MG pelo Brasileirão (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Onde assistir Palmeiras x Atlético-MG

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (26), a partir das 19h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela vigésima rodada do Brasileirão. O confronto terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir ao duelo.

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentaram no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em janeiro. A partida, disputada na Arena MRV, terminou empatada por 2 a 2. Os gols da equipe paulista foram marcados por Flaco López, artilheiro do time na temporada, e Vitor Roque. Victor Hugo e Khellven, contra, fizeram anotaram para o Galo.

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Líder do Brasileirão com 44 pontos, o Palmeiras volta a campo pela primeira vez como mandante após a pausa para a Copa do Mundo. Para a partida, Abel Ferreira terá uma série de desfalques. São eles: Allan (suspenso pelo STJD), Khellven, Sosa e Barboza (suspensos pelo terceiro cartão amarelo), Flaco López (recesso após Copa do Mundo) e Jefté (cirurgia no joelho).

O Atlético-MG ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, e também terá desfalques importantes para a partida, entre eles o meia Gustavo Scarpa, ex-jogador do Palmeiras. Além dele, o técnico Domènec Torrent não contará com Cuello (edema no músculo posterior da coxa esquerda), Léo Duarte (lesão muscular na coxa direita), Patrick (lesão ligamentar no joelho direito) e Índio (lesão no joelho direito).

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