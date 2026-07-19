logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Briga no fim da partida entre Espanha e Argentina viraliza: 'Não sabem'

Após o apito final jogadores brigaram em campo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 20:08
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Gavi durante briga em Espanha e Argentina na Copa do Mundo
Gavi durante briga em Espanha e Argentina na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026 terminou com uma cena lamentável no gramado do MetLife Stadium, em Nova York. Logo após o apito final, jogadores das duas seleções se envolveram em uma confusão generalizada, que rapidamente viralizou nas redes sociais.

  • Jogadores da Argentina lamentam derrota na final da Copa do Mundo

    Brasileiros debocham de derrota da Argentina na final da Copa: ‘Mal não se cria’

    Copa do Mundo 2026
    Há 49 minutos
  • Messi passa pelo troféu da Copa do Mundo após derrota da Argentina para a Espanha na decisão

    Argentina se acovarda e finaliza apenas duas vezes na decisão da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 51 minutos
  • Espanha é a grande campeã da Copa do Mundo 2026

    Quantas Copas têm Espanha e Argentina após a final de 2026?

    Copa do Mundo 2026
    Há 56 minutos

    • ➡️Quais seleções podem ameaçar o penta do Brasil na próxima Copa do Mundo?

    Enquanto os espanhóis iniciavam a comemoração do segundo título mundial da história, atletas argentinos partiram para cima dos adversários. O volante Leandro Paredes empurrou Eric García e, na sequência, derrubou Gavi, dando início ao tumulto. Após a confusão, Paredes foi expulso.

    continua após a publicidade

    ➡️ PC Oliveira analisa polêmica de gol anulado em Espanha x Argentina

    O técnico Lionel Scaloni precisou intervir para afastar seus jogadores e conter os ânimos. Depois do episódio, o treinador argentino cumprimentou o espanhol Luis de la Fuente com um abraço. Veja como foi:

  • Jogadores da Argentina deixam gramado juntos após vice na Copa do Mundo

    Torcedores do Flamengo provocam jogador do Palmeiras após vice na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Messi com medalha de segundo lugar na Copa do Mundo

    Jornais internacionais repercutem título da Espanha e vice da Argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 minutos
  • O meio-campista espanhol número 16, Rodri, ergue o troféu com seus companheiros de equipe após a vitória na final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no Estádio Nova York/Nova Jersey, em East Rutherford, em 19 de julho de 2026

    EA Sports FC 26 previu que a Espanha seria campeã da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 minutos

    • ➡️Brasileiros debocham de derrota da Argentina na final da Copa: 'Mal não se cria'

    Nas redes sociais, o episódio repercutiu rapidamente. Muitos torcedores classificaram a reação dos argentinos como falta de esportividade e afirmaram que a equipe não sabe perder. Veja a repercussão:

    continua após a publicidade

    Como foi a final da Copa do Mundo de 2026?

    Nas arquibancadas do MetLife os argentinos ocuparam a maior parte dos assentos, mas no campo foram os espanhóis que controlaram os espaços no primeiro tempo. Ainda que a posse de bola tenha sido parelha — algo que se esperava de duas equipes que passaram a Copa do Mundo inteira procurando pelo domínio —, foi a Espanha que propôs o jogo por quase 35 minutos, com a Argentina se protegendo.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Pela Espanha, Yamal e Dani Olmo eram os mais acionados pelo lado direito, mas um jogador teve especial destaque nos primeiros 49 minutos: Cucurella, bem aberto pelo setor esquerdo. Ao lado de Baena e Laporte, o lateral era um dos responsáveis por marcar Messi, mas Cucurella também surgiu como principal força ofensiva espanhola por aquele lado do campo.

    continua após a publicidade

    Ainda assim, a Espanha teve apenas duas chances de gol no primeiro tempo, uma com Yamal chutando em cima de Dibu Martínez, outra com Oyarzábal chutando de fora da área para fácil defesa do goleiro.

    A Argentina, por sua vez, defendia-se bem e buscava os lançamentos a Julián Álvarez como alternativa ofensiva. Messi, bem marcado, quase nada fez. E foi nesse ritmo que o primeiro tempo da final da Copa do Mundo terminou num quase insosso 0 a 0.

    continua após a publicidade

    Lionel Scaloni veio com mudanças para o segundo tempo. Otamendi entrara minutos antes do intervalo na vaga do lesionado Lisandro Martínez, e Leandro Paredes e, depois, Nahuel Molina foram para o jogo.

    ➡️ Messi vira assunto em vice da Argentina na Copa do Mundo: 'Diz muito

    A Argentina iniciou mais ofensiva, mas, mais uma vez, Lionel Messi não conseguia receber a bola no meio-campo e, aos poucos, a Espanha foi ganhando terreno. Rodri distribuía o jogo a partir do meio-campo, e Lamine Yamal começava a preocupar os argentinos pela direita.

    continua após a publicidade

    A partir daí, os espanhóis alugaram o lado argentino e fincaram bandeira até o fim do jogo. O problema é que foram dezenas de minutos rodando a bola de um lado para o outro, sem conseguir penetrar na grande área. As conclusões, esparsas, eram em chutes da entrada da área ou em escanteios, todas com Dibu Martínez defendendo sem maiores riscos. Nico Willians ainda teve uma boa chance em contragolpe aos 46, mas Dibu mais uma vez fez boa defesa.

    Ferran Torres marca o gol do título da Espanha
    Ferran Torres marca o gol do título da Espanha (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Aí Enzo Fernandez chegou de sola, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. E a Argentina iria para a prorrogação com um a menos — por pouco, porque no último lance Lamine Yamal bateu falta frontal e Dibu Martínez voou para defender.

    continua após a publicidade

    Com um a mais em campo e mais à vontade desde o segundo tempo, a Espanha seguiu em cima da Argentina na prorrogação. Dibu Martínez, sempre ele, salvou em chute de Nico Willians logo no início do tempo extra, mas não conseguiu evitar o gol do mesmo Willians aos 6 — quem evitou foi o companheiro Merino, que fez falta.

    Acuada até então, a Argentina começou a se soltar. Messi, que até então simplesmente não conseguia jogar, passou aos poucos a ter espaço no círculo central e a distribuir o jogo. Faltava aos argentinos, contudo, conseguir chegar ao ataque.

    continua após a publicidade

    Quando o segundo tempo da prorrogação começou, a Espanha foi novamente à carga. E aí, enfim, chegou ao gol que tanto almejava. Logo a 1 minuto, Yamal foi ao fundo pela direita e cruzou no segundo pau; Nico Willians ajeitou de cabeça para o meio da área e Ferran Torres bateu para o gol, e para entrar para a história.

    🤑 Aposte em jogos ao redor do mundo todo! Clique e saiba mais!

    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Messi com medalha de segundo lugar na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Fifa ignora Messi em premiação da Copa e situação gera revolta: 'Mais uma vez'

    Há 33 minutos
    Estêvão deve ser desfalque na Copa do Mundo (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

    Fora de Campo

    IA projeta jogadores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2030

    Há 46 minutos
    Jogadores da Argentina lamentam derrota na final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Brasileiros debocham de derrota da Argentina na final da Copa: 'Mal não se cria'

    Há 50 minutos
    Ferran Torres comemora com dedo erguido

    Copa do Mundo 2026

    Dê suas notas: Espanha domina Argentina, marca no fim e é campeã do mundo

    Há 59 minutos
    Lionel Messi desolado após vice campeonato da Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Messi vira assunto em vice da Argentina na Copa do Mundo: 'Diz muito'

    Há 1 hora
    Barboza usando óculos escuros

    Copa do Mundo 2026

    Barboza descobre bar de torcedores argentinos em São Paulo e se impressiona: 'Uma loucura'

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Nico Williams marcou o gol que foi anulado em Espanha e Argentina

    Gol anulado em Espanha x Argentina gera revolta: 'Assalto'

    PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

    PC Oliveira analisa polêmica de gol anulado em Espanha x Argentina

    O árbitro Slavko Vincic expulsou Enzo Fernádez, da Argentina, e anulou um gol de Nico Willians, da Espanha

    Especialista em arbitragem bate o martelo após decisão em final da Copa: 'Foi bem'

    Enzo Fernández é expulso em Espanha e Argentina

    Expulsão de Enzo em Espanha x Argentina repercute: 'Finalmente'

    Justin Bieber durante apresentação da Copa do Mundo

    Apresentação de Justin Bieber em Espanha x Argentina divide opiniões: 'Poderia'

    BTS em apresentação na final da Copa do Mundo

    Show de BTS na Copa do Mundo emociona fãs: 'Ponta do iceberg'

    Show de intervalo da final da Copa do Mundo conta com Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho (Foto: Reprodução)

    Participação de Ronaldo e Ronaldinho na final da Copa viraliza: 'Do nada'

    Almada na Copa do Mundo de 2026 pela Argentina

    Torcedores de Flamengo e Botafogo repercutem acessório de Almada na Copa

    Metlife Stadium recebe a final da Copa do Mundo de 2026

    Torcedores enlouquecem com show na final da Copa do Mundo: 'Me curou'

    IShowSpeed ​​se apresenta durante a cerimônia de encerramento antes da final da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Espanha e Argentina.

    Conheça Speed, atração na final da Copa do Mundo