logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Argentina x Áustria: veja os melhores momentos do jogo do grupo J da Copa do Mundo

Messi fez os dois gols da vitória por 2 a 0 nesta segunda-feira (22)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 17:48
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google

Argentina e Áustria se enfrentaram, na tarde desta segunda-feira (22), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A partida marcou recorde histórico para Messi, que fez os dois gols da vitória por 2 a 0 e se tornou o maior artilheiro isolado das Copas do Mundo.

continua após a publicidade
  • Lionel Scaloni observa a partida entre Argentina e Áustria, pela Copa do Mundo

    Técnico da Argentina admite sofrimento e exalta ‘fator Messi’ na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 39 minutos
  • Messi acenando após o jogo entre Argentina e Áustria na Copa do Mundo

    Imprensa argentina celebra atuação de Lionel Messi: ‘Colossal’ e ‘Fabuloso’

    Copa do Mundo
    Há 47 minutos
  • Messi marca o segundo gol da Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo (Foto: Aric Becker / AFP)

    Argentina, de Messi, pode enfrentar gigante na próxima fase; veja cenário

    Copa do Mundo
    Há 38 minutos
    • Messi em ação na vitória da Argentina sobre a Áustria, na Copa do Mundo
    Messi em ação na vitória da Argentina sobre a Áustria, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Como foi o jogo entre Argentina e Áustria

    ➡️ Confira o balanço de desempenho das estreias sul-americanas na Copa

    Em um primeiro tempo muito brigado, Messi foi de vilão a herói da Argentina contra a Áustria. Aos oito minutos, o camisa 10 desperdiçou uma cobrança de pênalti finalizando pela linha de fundo após falta sofrida por Lautaro Martínez na área. Após a pausa para a hidratação, o craque teve outra grande chance após uma saída do goleiro Schlager para abafar uma chegada de Enzo Fernández em que a bola cai nos pés do maestro, mas a finalização para em "defesa" do zagueiro Alaba. Mas aos 38 minutos, Facundo Medina chegou ao ataque pelo lado esquerdo, cruzou rasteiro, Thiago Almada fez um corta-luz e Messi chegou batendo de canhota para estufar as redes, abrir o placar para a Albiceleste e se tornar o maior artilheiro da história da Copa do Mundo.

    🔥 Aposte em gols de Argentina e Áustria
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    No segundo tempo, Argentina e Áustria fizeram um duelo com mais oportunidades e aberto. Aos nove minutos, os europeus tiveram grande chance para empatar em cobrança de falta de Sabitzer, mas Dibu Martínez fez grande defesa para impedir o empate. A Albiceleste respondeu com Julián Álvarez recebendo uma bola na entrada da área e chutando de canhota para intervenção de Schlager. Em uma cobrança de escanteio, Nico González surgiu livre de marcação na área, mas a cabeçada saiu rente a trave e a Albiceleste por pouco não ampliou o marcador. Nos acréscimos, a assustou em uma cobrança de falta ensaiada em que Chukwuemeka encontrou Wimmer e o meia cabeceou, mas ao lado da meta defendida por Dibu Martínez. E em um contra-ataque mortal, Messi aproveitou um bate e rebate, driblou Schlager, chutou em um defensor, mas pegou o rebote e estufou as redes para dar números finais ao confronto.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Cody Gakpo, do Liverpool e da Holanda, entra na mira do Tottenham (Foto: Paul Ellis/AFP)
    Copa do MundoTottenham mira contratação de destaque da Holanda na Copa do MundoHá 14 minutos
    Messi durante a estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia
    Copa do MundoMessi chega a cinco gols na Copa do Mundo e mira recorde 'inalcançável'; entendaHá 19 minutos
    Lionel Scaloni observa a partida entre Argentina e Áustria, pela Copa do Mundo
    Copa do MundoTécnico da Argentina admite sofrimento e exalta 'fator Messi' na Copa do MundoHá 39 minutos
    Copa do MundoJogador do Equador vê Alemanha sem pressão na Copa do MundoHá 47 minutos
    Messi acenando após o jogo entre Argentina e Áustria na Copa do Mundo
    Copa do MundoImprensa argentina celebra atuação de Lionel Messi: 'Colossal' e 'Fabuloso'Há 48 minutos
    Casemiro em Brasil x Haiti
    Fora de CampoCampeão em 94 critica Casemiro na Seleção Brasileira: 'Um dos piores'Há 54 minutos

    Mais LANCE!

    Dembélé com fones de ouvido chegando para jogo entra França x Iraque
    França x Iraque adiado? Entenda protocolo que pode atrasar jogos da Copa
    De volta aos treinos, Quinten Timber aumenta opções da Holanda (Foto: Juan Mabromata/ AFP)
    Após concussão, Quinten Timber retorna aos treinos da Holanda
    Messi marca o segundo gol da Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo (Foto: Aric Becker / AFP)
    Argentina, de Messi, pode enfrentar gigante na próxima fase; veja cenário
    Messi em ação na vitória da Argentina sobre a Áustria, na Copa do Mundo
    Messi admite pênalti mal batido, mas celebra 'semana tranquila' na Copa do Mundo
    Lionel Messi comemora o segundo gol da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Quais recordes Messi ainda pode quebrar nesta edição da Copa do Mundo?
    Messi acena para torcedores após vitória da Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo
    Messi ultrapassa marca de Marta em Copas do Mundo; entenda
    Gabriel Martinelli em coletiva da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia pela terceira rodada da Copa do Mundo
    Martinelli aceita mudar de lado para ser titular da Seleção: 'Se ele pedir'
    Klose atua como técnico do Nuremberg desde 2024
    Por onde anda Klose, artilheiro superado por Messi em Copas do Mundo?
    Speed, fã de Cristiano Ronaldo durante o jogo entre Argentina e Áustria na Copa do Mundo, jogo em que Messi marcou dois gols
    Fã de Cristiano Ronaldo deixa estádio em jogo histórico de Messi; veja
    Flaco López, do Palmeiras, em ação pela Argentina
    Flaco López vira assunto em Argentina x Áustria: 'Tem que ser'
    Doku posa com a camisa vermelha durante a execução do hino da Bélgica na Copa do Mundo
    Doku vê filho nascer, mas volta para reforçar a Bélgica na Copa do Mundo
    Roberto Baggio - Brasil x Itália - 1994
    De Messi a Baggio: relembre lendas que perderam pênaltis em Copas do Mundo
    Jogadores da Argentina comemoram gol marcado por Lionel Messi contra a Áustria, na Copa do Mundo
    Messi faz história, Argentina vence Áustria e se classifica na Copa do Mundo