Argentina x Áustria: veja os melhores momentos do jogo do grupo J da Copa do Mundo Messi fez os dois gols da vitória por 2 a 0 nesta segunda-feira (22)

Argentina e Áustria se enfrentaram, na tarde desta segunda-feira (22), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A partida marcou recorde histórico para Messi, que fez os dois gols da vitória por 2 a 0 e se tornou o maior artilheiro isolado das Copas do Mundo.

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Messi em ação na vitória da Argentina sobre a Áustria, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Como foi o jogo entre Argentina e Áustria

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Em um primeiro tempo muito brigado, Messi foi de vilão a herói da Argentina contra a Áustria. Aos oito minutos, o camisa 10 desperdiçou uma cobrança de pênalti finalizando pela linha de fundo após falta sofrida por Lautaro Martínez na área. Após a pausa para a hidratação, o craque teve outra grande chance após uma saída do goleiro Schlager para abafar uma chegada de Enzo Fernández em que a bola cai nos pés do maestro, mas a finalização para em "defesa" do zagueiro Alaba. Mas aos 38 minutos, Facundo Medina chegou ao ataque pelo lado esquerdo, cruzou rasteiro, Thiago Almada fez um corta-luz e Messi chegou batendo de canhota para estufar as redes, abrir o placar para a Albiceleste e se tornar o maior artilheiro da história da Copa do Mundo.

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No segundo tempo, Argentina e Áustria fizeram um duelo com mais oportunidades e aberto. Aos nove minutos, os europeus tiveram grande chance para empatar em cobrança de falta de Sabitzer, mas Dibu Martínez fez grande defesa para impedir o empate. A Albiceleste respondeu com Julián Álvarez recebendo uma bola na entrada da área e chutando de canhota para intervenção de Schlager. Em uma cobrança de escanteio, Nico González surgiu livre de marcação na área, mas a cabeçada saiu rente a trave e a Albiceleste por pouco não ampliou o marcador. Nos acréscimos, a assustou em uma cobrança de falta ensaiada em que Chukwuemeka encontrou Wimmer e o meia cabeceou, mas ao lado da meta defendida por Dibu Martínez. E em um contra-ataque mortal, Messi aproveitou um bate e rebate, driblou Schlager, chutou em um defensor, mas pegou o rebote e estufou as redes para dar números finais ao confronto.