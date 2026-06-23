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Argentina cogita rodar elenco para encarar a Jordânia na Copa do Mundo

Scaloni não descarta poupar peças visando os 16 avos de final

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 06:30
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Lionel Scaloni observa treino da Argentina durante a Copa do Mundo
Lionel Scaloni observa treino da Argentina durante a Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Classificada ao mata-mata, a Argentina cogita rodar o elenco e poupar alguns nomes para encarar a Jordânia, na Copa do Mundo. No sábado (27), a Albiceleste encerra sua participação na fase de grupos, e Scaloni não descartou modificações na escalação.

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    Na vitória por 2 a 0 sobre a Áustria, Cuti Romero deixou o gramado com dores no joelho e virou uma preocupação para a Argentina. O zagueiro do Tottenham vinha lidando com dores na região desde a reta final da última temporada e fará exames na terça-feira (23) para entender a gravidade do problema.

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    A equipe também conta com atletas que vêm se recuperando de incômodos musculares nas últimas semanas, como são os casos de Julián Álvarez, Nico Tagliafico, Leandro Paredes, Nahuel Molina e Gonzalo Montiel. Em meio a esse cenário, Scaloni vê a possibilidade de preservar algumas peças para evitar lesões, mas também dar mais minutagem para quem teve pouco espaço no torneio.

    - Não sabemos. Vamos analisar. A ideia é dar a oportunidade para a maioria deles jogar; se a partida permitir, faremos isso - declarou Scaloni quando questionado sobre a possibilidade de fazer rotações no elenco da Argentina na última rodada da fase de grupos.

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    Jogadores da Argentina não somam minutos na Copa do Mundo

    Dos 23 jogadores de linha convocados pela Argentina, seis ainda não tiveram a oportunidade de disputar um jogo na Copa do Mundo. Com a liderança assegurada, a Albiceleste tem a chance de dar mais minutos para esses nomes, mas também outros "reservas de luxo".

    Na zaga, Cuti Romero deve ser ausência certa visando uma possível recuperação das dores no joelho. Com isso, Otamendi deve ganhar sua primeira oportunidade como titular da Argentina na atual edição da Copa do Mundo. E Scaloni tem a chance de poupar Lisandro Martínez e iniciar o duelo com a Jordânia com Senesi, que foi convocado de última hora após a lesão de Balerdi.

    No meio de campo, o treinador da Argentina também conta com a experiência de Leandro Paredes, que fez seu primeiro jogo na Copa do Mundo contra a Áustria. Além do jogador do Boca Juniors, a Albiceleste também conta com a estrela de Nico Páz, que foi um dos principais nomes do futebol europeu na última temporada, além de Lo Celso, Exequiel Palacios e Valentín Barco.

    No ataque, Giuliano Simeone e Flaco López também lutam por uma vaga na equipe titular nos lugares de Messi e Lautaro Martínez. A dupla ainda não teve chances de entrar em campo, embora o jogador do Atlético de Madrid tenha mais possibilidades, uma vez que já foi testado em treinos em diversas funções, inclusive como um ala pelo lado direito.

    Lionel Scaloni observa a partida entre Argentina e Áustria, pela Copa do Mundo
    Lionel Scaloni observa a partida entre Argentina e Áustria, pela Copa do Mundo (Foto: Aric Becker/AFP)

    Quando a Scaloneta joga no mata-mata?

    Com a liderança assegurada, a Argentina disputará a fase de 16 avos de final contra o 2º colocado do Grupo H no dia 3 de julho. Com isso, a Albiceleste poderia dar um descanso de até 10 dias para jogadores que forem preservados na partida contra a Jordânia.

    O descanso é considerado chave, visto que muitos atletas chegaram na Copa do Mundo mais cansados devido a reta final da temporada europeia, em que o calendário se encerra em maio. Além disso, a Argentina poderia chegar no confronto de mata-mata com uma superioridade física em relação ao adversário do Grupo H.

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