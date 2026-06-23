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Balanço do Grupo J da Copa: Argentina se classifica, e Argélia segue viva

Jordânia é eliminada com derrota, enquanto Áustria e Argélia vão disputar a última vaga

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 02:09
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Messi saúda a torcida após mais uma vitória da Argentina na Copa
Messi saúda a torcida após mais uma vitória da Argentina na Copa (Foto: AFA/Divulgação)

Na segunda rodada Grupo J da Copa do Mundo, a Argentina venceu a Áustria por 2 a 0, com recorde quebrado Lionel Messi, e se classificou na primeira colocação. No fechamento da segunda-feira (22), a Argélia virou para cima da Jordânia para seguir viva na competição e eliminar os jordanianos.

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    Argentina 2x0 Áustria

    Argentina venceu a Áustria por 2 a 0, no AT&T Stadium. Na etapa inicial, Lionel Messi estufou as redes e se tornou o maior artilheiro da história do torneio ao atingir a marca de 17 tentos com a camisa da Albiceleste e deixar Miroslav Klose (16) para trás.

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    No segundo tempo, o camisa 10 marcou mais um gol nos acréscimos para dar números finais ao duelo. Com o triunfo, a equipe de Lionel Scaloni chegou aos seis pontos e garantiu classificação antecipada ao mata-mata e a primeira colocação do Grupo J.

    Lionel Messi comemora o segundo gol da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Lionel Messi comemora o segundo gol da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Jordânia 1x2 Argélia

    A Argélia conquistou uma vitória de virada por 2 a 1 sobre a Jordânia em Santa Clara. Apesar do favoritismo e do domínio argelino na posse de bola, a Jordânia foi mais eficiente no primeiro tempo e abriu o placar aos 35 minutos com Al-Rashdan, que aproveitou uma furada de Al-Tamari para finalizar de trivela no canto do criticado goleiro Luca Zidane.

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    Na etapa final, a seleção africana pressionou e chegou ao empate com um gol de cabeça de Benbouali, após assistência de Riyad Mahrez em cobrança de escanteio. A virada aconteceu aos 36 minutos: após novo escanteio batido por Hadj Moussa, Bensebaini cabeceou e a bola sobrou para Gouiri empurrar para o fundo das redes, garantindo os três pontos para os argelinos após a confirmação do lance pelo VAR.

    Pela Copa do Mundo, a Argélia venceu a Jordânia por 2 a 1 (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)
    Pela Copa do Mundo, a Argélia venceu a Jordânia por 2 a 1 (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

    Próximos jogos do Grupo J da Copa do Mundo

    • Jordânia x Argentina (27/06) - 23h
    • Argélia x Áustria (27/06) - 23h

    Tabela do Grupo J da Copa do Mundo

    #EquipePtsPJVITEDERGMGCSG

    1

    Argentina

    6

    2

    2

    0

    0

    5

    0

    5

    2

    Áustria

    3

    2

    1

    0

    1

    3

    3

    0

    3

    Argélia

    3

    2

    1

    0

    1

    2

    4

    -2

    4

    Jordânia

    0

    2

    0

    0

    2

    2

    5

    -3

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