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Messi manda recado antes de sua sexta Copa: 'Será difícil para os nossos rivais'

Craque argentino deu declaração à imprensa após vitória sobre a Islândia

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 09:22
Atualizado há 1 minutos
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Messi celebra o gol de pênalti marcado na vitória da Argentina sobre a Islândia
Messi celebra o gol de pênalti marcado na vitória da Argentina sobre a Islândia (Foto: Todd Kirkland / AFP)

Após vitória sobre a Islândia em jogo que encerrou a preparação da Argentina para a Copa do Mundo, o craque Lionel Messi falou com a imprensa e deu recado aos torcedores que esperam uma boa campanha e aos rivais que irão enfrentar a seleção albiceleste.

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    Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia
    Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia (Foto: Todd Kirkland/AFP)

    — Compartilhamos o entusiasmo deles e faremos tudo o que for possível para irmos o mais longe que pudermos. Esta equipe é competitiva e vem provando isso há muitos anos. Será muito difícil para os nossos rivais enfrentarem a Argentina, porque é um grupo muito forte e unido, com um entusiasmo inabalável. Independentemente de avançarmos ou não, podem ter certeza de que daremos tudo de nós — declarou Messi.

    Atual campeã, a Argentina chega para a Copa do Mundo depois de uma preparação demasiadamente tranquila, tanto pelos resultados quanto pela fragilidade dos adversários enfrentados. Uma campanha que levanta dúvidas sobre a competitividade da seleção, mas que não abala a equipe nem os torcedores, que seguem empolgados. Messi lembrou das conquistas recentes da seleção argentina e tratou de manter a moral no alto e contou detalhes sobre o clima de entusiasmo de continuar vencendo.

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    — A empolgação é a mesma de sempre, a mesma do início de cada competição oficial, e ainda maior quando se trata de uma Copa do Mundo. Acho que as pessoas estão empolgadas com a seleção, principalmente depois de onde viemos, depois de conquistarmos tantas coisas importantes, vendo a equipe ainda com a mesma vontade de competir. É um grupo muito competitivo, que sempre quer mais, que não desiste facilmente, e vamos lá para competir.

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    Um fator que preocupa é a questão física. São dez jogadores se recuperando e buscando a melhor forma, além do zagueiro cortado Leonardo Balerdi. O tema gerou certa turbulência interna, mas o trabalho do departamento médico e da comissão técnica nos Estados Unidos vem dando muita confiança ao elenco, e Messi confirmou isso. 

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    — Acho que estamos todos nos recuperando aos poucos. Tivemos tempo suficiente para entrar em boa forma, para fazer sessões de treinamento. Acho que estamos melhorando à medida que os jogos acontecem. Acho que há bastante tempo para nos recuperarmos e continuarmos em boa forma física no geral, e acho que vamos ficar bem — contou Messi. 

    Com a mesma confiança e vontade de vencer, a Argentina de Lionel Messi buscará na América do Norte o quarto título mundial de sua história. E o primeiro compromisso no grupo J será no dia 16 de junho, às 22h (de Brasília), contra a Argélia. Áustria e Jordânia completam o grupo.

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