Messi quebra recorde da Argentina às vésperas da Copa do Mundo
Craque participa de dois gols na vitória da Albiceleste sobre a Islândia
Na vitória da Argentina sobre a Islândia por 3 a 0, Lionel Messi quebrou um recorde da Albiceleste às vésperas da Copa do Mundo. O camisa 10 se tornou o jogador mais velho a balançar as redes com a camisa da seleção aos 38 anos, 11 meses e 10 dias.
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Lionel Messi quebrou uma marca que pertencia a Ángel Labruna, que havia balançado as redes aos 38 anos, nove meses e 10 dias em um jogo da Argentina contra o Brasil, pela Copa Roca de 1957. O atleta chegou a 117 gols marcados com a camisa da Albiceleste.
Na Data Fifa de março, Messi chegou a balançar as redes na vitória da Argentina por 5 a 0 sobre Zâmbia. No entanto, o camisa 10 ainda não havia idade suficiente para assumir o recorde de Labruna, mas assume mais uma marca importante com a seleção.
Na Copa do Mundo, Messi tem outros recordes a vista, como a chance de se tornar o maior artilheiro da história do torneio. Atualmente, o camisa 10 tem 13 gols marcados, enquanto Miroslav Klose estufou as redes 16 vezes em quatro Mundiais.
Messi é chave na vitória da Argentina sobre a Islândia
Lionel Messi entrou em campo no amistoso entre Argentina e Islândia após a pausa para a hidratação do segundo tempo. Em menos de dois minutos, o camisa 10 colocou Lautaro Martínez cara a cara com Olafsson, e o atacante sofreu um pênalti convertido pelo craque. Nos minutos finais, o atleta participou da construção do gol de Thiago Almada dando o penúltimo passe para De Paul assistir o meia do Atlético de Madrid.
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