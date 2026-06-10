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Messi quebra recorde da Argentina às vésperas da Copa do Mundo

Craque participa de dois gols na vitória da Albiceleste sobre a Islândia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 09:30
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Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia
Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia (Foto: Todd Kirkland/AFP)

Na vitória da Argentina sobre a Islândia por 3 a 0, Lionel Messi quebrou um recorde da Albiceleste às vésperas da Copa do Mundo. O camisa 10 se tornou o jogador mais velho a balançar as redes com a camisa da seleção aos 38 anos, 11 meses e 10 dias.

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    Lionel Messi quebrou uma marca que pertencia a Ángel Labruna, que havia balançado as redes aos 38 anos, nove meses e 10 dias em um jogo da Argentina contra o Brasil, pela Copa Roca de 1957. O atleta chegou a 117 gols marcados com a camisa da Albiceleste.

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    Na Data Fifa de março, Messi chegou a balançar as redes na vitória da Argentina por 5 a 0 sobre Zâmbia. No entanto, o camisa 10 ainda não havia idade suficiente para assumir o recorde de Labruna, mas assume mais uma marca importante com a seleção.

    Na Copa do Mundo, Messi tem outros recordes a vista, como a chance de se tornar o maior artilheiro da história do torneio. Atualmente, o camisa 10 tem 13 gols marcados, enquanto Miroslav Klose estufou as redes 16 vezes em quatro Mundiais.

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    Messi é chave na vitória da Argentina sobre a Islândia

    Lionel Messi entrou em campo no amistoso entre Argentina e Islândia após a pausa para a hidratação do segundo tempo. Em menos de dois minutos, o camisa 10 colocou Lautaro Martínez cara a cara com Olafsson, e o atacante sofreu um pênalti convertido pelo craque. Nos minutos finais, o atleta participou da construção do gol de Thiago Almada dando o penúltimo passe para De Paul assistir o meia do Atlético de Madrid.

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