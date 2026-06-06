Danilo comenta lesão de Wesley e 'retorno' à lateral na Seleção: 'Não tem segredo'

Danilo demonstrou preocupação com a situação física de Wesley, que deixou o amistoso com o Egito abatido após sentir dores na virilha ainda no primeiro tempo da vitória por 2 a 1 da Seleção Brasileira, neste sábado (6), em Cleveland (EUA). Substituto do lateral-direito durante a partida, o jogador também comentou sua atuação na função, apesar de atuar como zagueiro no Flamengo, e avaliou a preparação da equipe para a Copa do Mundo.

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Wesley deixou o gramado aos 16 minutos da etapa inicial e será submetido a exames para determinar a gravidade da lesão. Danilo disse que o companheiro está preocupado, mas espera que o problema não o tire do torneio.

— O Wesley está chateado, está cabisbaixo obviamente, né? Amanhã ele vai fazer os exames, como o pessoal já divulgou. Vamos esperar, porque talvez possa ser um susto só. A gente espera contar com ele porque é uma peça importante para o nosso trabalho — afirmou.

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Acionado ainda no primeiro tempo, Danilo voltou a atuar pela lateral direita, posição em que construiu grande parte da carreira. O jogador afirmou estar preparado para desempenhar a função sempre que necessário.

— Me senti bem, tranquilo. O futebol não tem muito segredo na maioria das vezes. Obviamente, cada um com as suas características. Estava preparado para poder ajudar e satisfeito que a equipe correspondeu e venceu — declarou o defensor.

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A vitória sobre o Egito encerrou a preparação da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo. Para Danilo, o grupo chega ao torneio em condições de buscar uma campanha competitiva.

— Acredito que sim. Estamos prontos, fizemos um bom trabalho, uma boa preparação. Temos uma equipe com muitos jovens e alguns jogadores mais experientes, o que nos permite fazer uma boa mistura, e vamos tentar ir bem no Mundial.

Com o amistoso concluído, a Seleção Brasileira volta suas atenções para a estreia na Copa do Mundo. A situação de Wesley será acompanhada pelo departamento médico nos próximos dias.

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Substituto de Wesley, Danilo concede entrevista após vitória da Seleção Brasileira sobre o Egito (Foto: Márcio Dolzan / Lance!)

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