Leitura labial do Fla-Flu mostra indignação de jogador: 'Não pode'

Fluminense e Flamengo se enfrentaram no último domingo (12), no Maracanã, pela 11° rodada do Brasileirão. Confira a dublagem realizada através de leitura labial feita por Velloso, após John Kennedy, do Tricolor, ser substituído.

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Veja o que disse o jogador do Fluminense, no banco de reservas:

- P****, isso é o básico!

- Pelo amor de Deus, véi. P****, tá jogando um clássico, tem que jogar prestando atenção!

- Chutar o que? Não é agressão não, mano, não pode deixar ele sair sozinho, tem que chutar ele, p****!

- Tomar no c*!

John Kennedy disse tudo isso no banco de reservas, logo após ser substituído. Ele estava ao lado de Lucho Acosta, que teve de deixar a partida nos primeiros dez minutos do jogo.

John Kennedy em treino na pré-temporada do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

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Fluminense x Flamengo: como foi o jogo?

Texto por: Maurício Luz

O Flamengo mostrou superioridade desde o início e tomou conta do jogo no primeiro tempo. A equipe abriu o placar, quando Pedro aproveitou erro na saída de bola de Fábio, recebeu passe de Samuel Lino próximo à lateral do campo, girou com rapidez e finalizou antes da recomposição do goleiro. Um golaço de muito longe do camisa 9.

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Com pressão alta desde o início, o time comandado por Leonardo Jardim manteve o controle das ações e criou novas oportunidades. Plata quase ampliou, mas parou em defesa de Fábio. Do outro lado, o Fluminense teve dificuldades para construir jogadas, sentiu a saída de Lucho Acosta por lesão, e finalizou apenas duas vezes, sem acertar o gol defendido por Rossi.

Na volta do intervalo, o Tricolor passou a ter a bola e ocupar o campo de ataque, mas o Rubro-Negro seguiu castigando o rival, sobretudo com saídas em velocidade. Assim, o Flamengo ampliou o placar aos seis minutos do segundo tempo, mais uma vez com o talento de Pedro. Samuel Lino recebeu na esquerda e cruzou de trivela, encontrando o centroavante na segunda trave. De peito, o camisa 9 fez valer a lei do ex e balançou a rede mais uma vez.

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O Fluminense partiu para o ataque e pressionou em busca do gol. Rossi acumulou defesas em finalizações de Serna, Hércules e Renê. Contudo, o argentino nada pôde fazer quando Alex Sandro, dentro da área, recuou errado e entregou a bola para Savarino, que chegou antes da defesa para empurrá-la para as redes e diminuir o placar aos 31 minutos.

O Tricolor ainda teve boa chance com Castillo já aos 42', mas o centroavante cabeceou a bola por cima do gol. Já nos acréscimos, com os ânimos aflorados no Maracanã, Jorge Carrrascal foi expulso por falta em Guga. Apesar da superioridade numérica nos minutos finais e da pressão pelo empate, o Fluminense não conseguiu buscar o resultado. Desta forma, vitória e festa do Flamengo no Maracanã.