Sesc Flamengo x Praia Clube pela semifinal da Superliga feminina: horário e onde assistir
Esse será o primeiro confronto das equipes na série de "melhor de três" pela semifinal do torneio
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O ginásio do Uberlândia Tênis Clube promete ferver nesta segunda (13). A partir das 21h (de Brasília), Sesc RJ Flamengo e Praia Clube escrevem mais um capítulo pelas semifinais da Superliga Feminina 2025/26.
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🏐✅ Ficha técnica
Sesc Flamengo x Praia Clube- 1º jogo da semifinal da Superliga feminina
📅 Data e horário: Segunda-feira, 13 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio UTC, Minas Gerais
📺 Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming)
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O peso da história recente
Quando o time comandado por Bernardinho encontra o esquadrão de Uberlândia nos playoffs, o clima de tensão é imediato. Nos últimos anos, o cruzamento entre as duas potências nesta exata fase do torneio tornou-se rotina, mas com um desfecho amargo para as cariocas. O Praia Clube consolidou-se como o verdadeiro "carrasco" rubro-negro, eliminando o Sesc RJ Flamengo em semifinais consecutivas nas temporadas passadas.
Para o Sesc Flamengo, a série de 2025/26 representa muito mais do que a busca pela final: é a chance definitiva de exorcizar os fantasmas recentes e provar que a liderança isolada na primeira fase não foi por acaso. Do outro lado da rede, o time mineiro chega embalado por sua consistência em momentos decisivos, apostando no peso de sua camisa e na vantagem psicológica de ser a "pedra no sapato" das rivais.
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Datas e horários de Flamengo x Praia Clube na semifinal da Superliga Feminina 25/26
- Jogo 1: segunda-feira (13/04), às 21h (de Brasília), no Uberlândia Tênis Clube, em Uberlândia (MG)
- Jogo 2: sexta-feira (17/04), às 21h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ)
- Jogo 3*: sexta-feira (24/04), às 21h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ)
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