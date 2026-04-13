O ginásio do Uberlândia Tênis Clube promete ferver nesta segunda (13). A partir das 21h (de Brasília), Sesc RJ Flamengo e Praia Clube escrevem mais um capítulo pelas semifinais da Superliga Feminina 2025/26.

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🏐✅ Ficha técnica

Sesc Flamengo x Praia Clube- 1º jogo da semifinal da Superliga feminina

📅 Data e horário: Segunda-feira, 13 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio UTC, Minas Gerais

📺 Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming)

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O peso da história recente

Quando o time comandado por Bernardinho encontra o esquadrão de Uberlândia nos playoffs, o clima de tensão é imediato. Nos últimos anos, o cruzamento entre as duas potências nesta exata fase do torneio tornou-se rotina, mas com um desfecho amargo para as cariocas. O Praia Clube consolidou-se como o verdadeiro "carrasco" rubro-negro, eliminando o Sesc RJ Flamengo em semifinais consecutivas nas temporadas passadas.

Para o Sesc Flamengo, a série de 2025/26 representa muito mais do que a busca pela final: é a chance definitiva de exorcizar os fantasmas recentes e provar que a liderança isolada na primeira fase não foi por acaso. Do outro lado da rede, o time mineiro chega embalado por sua consistência em momentos decisivos, apostando no peso de sua camisa e na vantagem psicológica de ser a "pedra no sapato" das rivais.

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Dentil Praia Clube x Sesi Bauru pela Superliga feminina 2025/26 (Foto: Flickr/Dentil Praia Clube)

Datas e horários de Flamengo x Praia Clube na semifinal da Superliga Feminina 25/26

Jogo 1: segunda-feira (13/04), às 21h (de Brasília), no Uberlândia Tênis Clube, em Uberlândia (MG)

Jogo 2: sexta-feira (17/04), às 21h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ)

Jogo 3*: sexta-feira (24/04), às 21h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ)

*Caso haja necessidade

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