O volante Jorginho, do Flamengo, publicou nesta segunda-feira (13) esclarecimentos sobre o episódio que envolveu sua filha de 11 anos e um segurança em um hotel de São Paulo. O jogador declarou que a cantora Chappell Roan fez contato com sua família e, segundo o atleta, o caso foi um mal-entendido.

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O jogador rubro-negro afirmou ter obtido informações que modificaram sua percepção sobre os acontecimentos. A artista norte-americana, que se apresentou como headliner no Lollapalooza, conversou com Catherine Harding, esposa do atleta. O ítalo-brasileiro explicou nas redes sociais que Chappell Roan não tinha conhecimento do ocorrido e que em momento algum pediu que alguém da equipe se aproximasse de sua família.

Após as manifestações públicas de todos os envolvidos na polêmica, Pascal Duvier, segurança alemão que abordou a filha de Jorginho, divulgou uma mensagem reconhecendo a ação. O profissional informou que estava no hotel trabalhando para outra celebridade e disse que havia um "elevado risco de segurança" no local. Ele negou ter agido de maneira truculenta e rejeitou a versão de que teria feito a criança chorar.

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Confira a postagem de Jorginho:

Nota de Jorginho sobre a polêmica envolvendo Chappel Roan. (Foto: Reprodução/jorginhofrello/Instagram)

Qual foi a polêmica?

O atleta Jorginho, do Flamengo, denunciou no dia 21 de março uma abordagem agressiva sofrida por sua filha de 11 anos em um hotel de São Paulo. A criança foi confrontada por um segurança da equipe da cantora americana Chappell Roan, que se apresentou como headliner do segundo dia do Lollapalooza Brasil.

Durante o café da manhã no hotel, a menina e a esposa do jogador foram abordadas de forma hostil por um profissional da equipe de segurança da artista. O segurança acusou a criança de "desrespeitar ou assediar" outras pessoas.

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A abordagem aconteceu porque a filha do volante olhou para a cantora quando ela passou próxima à mesa onde a família estava. A menina tentava confirmar se era realmente a artista. Jorginho esclareceu que a criança é admiradora de Chappell Roan. Esse olhar foi a única forma de "abordagem" realizada pela menina.

O jogador classificou as falas do segurança como "extremamente agressivas". Ele manifestou indignação com a situação em suas redes sociais. Jorginho finalizou sua publicação com uma mensagem direta: "Sem os seus fãs, você não seria ninguém".

A versão da cantora à época

De acordo com Chappell Roan, ela não sabia que uma mãe e uma filha haviam aparecido para visitá-la no hotel em que estava hospedada. A cantora, além de pedir desculpas, disse que o segurança que as impediu de conversar não era seu segurança pessoal, e que este tipo de tratamento não está correto.

- Eles não estavam fazendo nada. É injusto a segurança simplesmente presumir que alguém tem más intenções quando não há motivo para acreditar nisso... Eu não odeio crianças. Isso é absurdo. Peço desculpas à mãe e à criança pelo fato de alguém ter presumido que vocês fariam algo, e se vocês se sentiram desconfortáveis, isso me deixa realmente triste. Vocês não mereciam isso - finalizou.

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