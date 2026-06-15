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Rival da CazéTV, GeTV exibe a Copa do Mundo mesmo sem direitos no Youtube

GE TV entra na briga com a CazéTV e transmite jogos da Copa no YouTube

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 06:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Elenco da GETV na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação)
Elenco da GETV na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação)

A Copa do Mundo de 2026 trouxe uma disputa inédita pela audiência digital no Brasil. Enquanto a CazéTV se consolidou como a principal detentora dos direitos de transmissão no YouTube, outro canal vem chamando a atenção dos torcedores na plataforma: a GE TV.

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  • Luis Felipe Freitas, Everaldo Marques e Galvão Bueno disputaram audiência neste sábado (13). (Foto: Divulgação)

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    Ligada ao Grupo Globo, a GE TV passou a exibir partidas do Mundial em seu canal oficial no YouTube, mesmo sem possuir um pacote independente de direitos de transmissão negociado diretamente com a FIFA. A estratégia tem colocado a plataforma como uma concorrente direta da CazéTV na busca pelo público que prefere acompanhar os jogos pela internet.

    A explicação está no modelo adotado pela Globo para a Copa. Como o grupo detém direitos de transmissão por meio de seus canais e plataformas digitais, parte desse conteúdo também pode ser distribuída na GE TV, braço do portal ge e do Globoplay no YouTube.

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    Emissora detém direitos de transmissão em 55 partidas da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução)

    Na prática, o torcedor encontra no YouTube duas grandes opções para assistir ao Mundial: a CazéTV, que transmite todos os 104 jogos da competição gratuitamente, e a GE TV, que exibe partidas selecionadas aproveitando o ecossistema de direitos já adquirido pela Globo.

    A movimentação reforça a importância do YouTube na guerra pela audiência esportiva. Se em outras edições da Copa a televisão aberta dominava praticamente sozinha a distribuição do torneio, agora as plataformas digitais ocupam papel central na estratégia das emissoras.

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    O avanço da GE TV também representa uma tentativa da Globo de disputar espaço com a CazéTV justamente no ambiente em que o canal de Casimiro Miguel se tornou referência. A plataforma criada pelo streamer alcançou números expressivos nas últimas grandes competições e transformou o YouTube em um dos principais destinos dos fãs de futebol.

    Com Globo, SporTV, SBT, N Sports, CazéTV e GE TV dividindo a atenção do público, a Copa do Mundo de 2026 se tornou a edição mais pulverizada da história das transmissões esportivas no Brasil.

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