Internautas se chocam com gol de Sporting Cristal, contra o Palmeiras: 'Uma loucura'
Gol acontece minutos depois do Verdão abrir o placar
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras enfrenta, nesta quinta-feira (16), o Sporting Cristal, do Peru, pela segunda rodada da Libertadores. O jogo, que acontece no Allianz Parque, começou agitado, com um gol para cada lado. Veja como a web reagiu ao golaço do time peruano.
Gol perdido por Sosa em Palmeiras x Sporting Cristal gera espanto: ‘Irrita’
Fora de Campo
Veja gols em Palmeiras x Sporting Cristal: Verdão sai na frente, mas leva golaço
Palmeiras
Torcedores do Palmeiras questionam escalação na Libertadores: ‘O que aconteceu?’
Fora de Campo
➡️ Veja gols em Palmeiras x Sporting Cristal: Verdão sai na frente, mas vê golaço empatar
Tradução: Que golaço brutal de Juan Cruz González para o 1 a 1 em Palmeiras e Sporting Cristal
🤑 Aposte em jogos do mundo todo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
No primeiro jogo do campeonato, o Palmeiras foi à Colômbia para enfrentar o Junior Barranquilla. Lá, o Verdão se recuperou após sofrer o primeiro gol, em pênalti cometido por Maurício, e a partida acabou empatada em 1 a 1.
No meio da semana, os comandados de Abel Ferreira empataram em 0 a 0 com o arquirrival Corinthians.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Palmeiras com desfalques na Libertadores
Texto de Vitor Palhares
O Palmeiras terá a ausência de três jogadores na noite desta quinta-feira (16). Paulinho segue em processo de recondicionamento físico, mas já realiza trabalhos com bola na Academia de Futebol. A expectativa é de que o jogador retorne diante do Jacuipense, no dia 23 de abril, pela Copa do Brasil.
— Sempre me dediquei ao máximo nesse período de todos esses meses pra estar o melhor possível. A galera do staff sabe o quanto eu me dediquei, mas é claro que a gente não pode deixar de fazer o bem pra nossa parte mental, e é isso que eu sempre fui estar fazendo — afirmou Paulinho em entrevista ao Lance!.
Os laterais Piquerez e Jefté seguem sob os cuidados do departamento médico. O uruguaio, inclusive, realizou cirurgia no tornozelo após se lesionar na última Data Fifa e retornará aos gramados pelo Palmeiras apenas depois da parada para a Copa do Mundo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias