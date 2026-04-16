Veja gols em Palmeiras x Sporting Cristal: Verdão sai na frente, mas vê golaço empatar

O Palmeiras enfrenta, nesta quinta-feira (16), o Sporting Cristal, do Peru, pela segunda rodada da Libertadores. O jogo, que acontece no Allianz Parque, começa às 19h (de Brasília). Com Murilo, de cabeça, o Verdão abriu o placar e marcou o 500° gol da sua história na competição.

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Poucos minutos depois, ainda na primeira etapa, o time peruano empatou.

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Veja o gol:

Gol de Murilo.

Gol de empate.

Elenco do Palmeiras para partida contra o Sporting Cristal pela Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

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No primeiro jogo do campeonato, o Palmeiras foi à Colômbia para enfrentar o Junior Barranquilla. Lá, o Verdão se recuperou após sofrer o primeiro gol, em pênalti cometido por Maurício, e a partida acabou empatada em 1 a 1.

No meio da semana, os comandados de Abel Ferreira empataram em 0 a 0 com o arquirrival Corinthians.

Palmeiras terá desfalques na Libertadores

Texto de Vitor Palhares

O Palmeiras terá a ausência de três jogadores na noite desta quinta-feira (16). Paulinho segue em processo de recondicionamento físico, mas já realiza trabalhos com bola na Academia de Futebol. A expectativa é de que o jogador retorne diante do Jacuipense, no dia 23 de abril, pela Copa do Brasil.

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— Sempre me dediquei ao máximo nesse período de todos esses meses pra estar o melhor possível. A galera do staff sabe o quanto eu me dediquei, mas é claro que a gente não pode deixar de fazer o bem pra nossa parte mental, e é isso que eu sempre fui estar fazendo — afirmou Paulinho em entrevista ao Lance!.

Os laterais Piquerez e Jefté seguem sob os cuidados do departamento médico. O uruguaio, inclusive, realizou cirurgia no tornozelo após se lesionar na última Data Fifa e retornará aos gramados pelo Palmeiras apenas depois da parada para a Copa do Mundo.