Ídolo do Flamengo projeta Neymar na Copa do Mundo: 'Tem que entender' Camisa 10 tem a possibilidade de jogar a partida desta quarta-feira (24)

Ex-jogador e comentarista, Fábio Luciano, concedeu uma entrevista exclusiva ao Lance! falando sobre como é para os brasileiros assistirem Lionel Messi, Mbappé e Cristiano Ronaldo decidindo jogos, e se, tem a possibilidade do Neymar, na Seleção Brasileira tem chances de decidir na Copa do Mundo.

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— É difícil a gente colocar o protagonismo nele hoje como tá acontecendo com esses caras, né? Porque mesmo o Messi jogando aí contra "meleca", mas o cara tá jogando, né? E a gente torce pra que o Neymar... Primeiro que ele jogue, né? O importante é ele entrar, ter uma minutagem, ter esse primeiro contato aí... Primeiro não, né? Novamente um contato com a Copa do Mundo — afirmou.

O ex-jogador ainda explicou que é preciso entender como será o posicionamento do Neymar, mas, as expectativas são sempre altas e o camisa 10 tem grandes chances de decidir porque é um gênio.

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— A gente tem que entender o posicionamento que ele vai ter. Ele é um gênio, e eu acho que ele está bem condicionado. Ele livre de lesão, eu acho que ele pode ser importante pra caramba. Não digo hoje como titular, porque também é muito peso pro cara colocar ele como assumido nessa responsabilidade. Mas a gente torce pra que ele tenha uma minutagem e no momento importante da Copa ele esteja em melhores condições aí e ajude a gente, porque o cara é um gênio — completou.

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Confira o vídeo na integra:

"NEYMAR É UM GÊNIO, BEM CONDICIONADO E LIVRE DE LESÃO PODE SER IMPORTANTE PRA CARAMBA"



Em resenha com o nosso repórter Smigol direto dos Estados Unidos, Fábio Luciano falou da situação de Neymar e o que ele espera do camisa 10 da Seleção! Concorda? 🗣️#LanceDigital #LanceCopa pic.twitter.com/ltY6RV6dSn — Lance! (@lancenet) June 23, 2026

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Como Ancelotti pretende aproveitar Neymar na Copa do Mundo?

A principal mudança na escalação deve acontecer no ataque. Com Raphinha lesionado na parte posterior da coxa, Luiz Henrique aparece como favorito para assumir a vaga entre os titulares. Caso seja o escolhido, o Brasil deve enfrentar a Escócia com a seguinte formação: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Luiz Henrique e Matheus Cunha.

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Neymar conversa com Ancelotti no treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Além da questão técnica, Ancelotti também monitora a situação disciplinar de alguns jogadores. Casemiro e Douglas Santos estão pendurados com um cartão amarelo e correm o risco de desfalcar a Seleção no primeiro confronto do mata-mata caso sejam advertidos contra a Escócia. Ibañez está com um cartão, mas é reserva.

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O Brasil ainda realizará mais um treinamento no Columbia Park nesta terça-feira (23). Após a atividade, a delegação embarca para Miami às 15h (de Brasília), onde encerrará sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo.

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