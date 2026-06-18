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Balanço do Grupo B: Canadá e Suíça vencem e se aproximam de classificação na Copa do Mundo

Liderança da chave será definida na última rodada da fase de grupos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 21:02
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Larin comemora gol marcado pelo Canadá na vitória sobre o Catar, pela Copa do Mundo
Larin comemora gol marcado pelo Canadá na vitória sobre o Catar, pela Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/AFP)

No Grupo B da Copa do Mundo, Suíça e Canadá venceram seus jogos e se aproximaram de uma classificação ao mata-mata. Por outro lado, Bósnia e Catar se encontram em situações bem complicadas, mas lutarão pela 3ª colocação na chave pelo sonho de jogar a fase de 16 avos de final.

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    Suíça 4 x 1 Bósnia e Hezergovina

    Na etapa inicial, Suíça e Bósnia fizeram um jogo truncado e com poucas oportunidades claras de gol. A equipe de Murat Yakin parecia decepcinar novamente após sofrer um empate na rodada passada com o Catar nos acréscimos do segundo tempo.

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    Mas na etapa final, a Suíça abriu o placar com um golaço de Manzambi e abriu a porteira da Bósnia. Após a expulsão de Muharemovic, Rubén Vargas e Manzambi ampliaram o marcador. Mahmic descontou nos acréscimos, mas Xhaka fez o 4º gol após converter cobrança de pênalti.

    Xhaka comemora gol marcado pela Suíça contra a Bósnia, pela Copa do Mundo
    Xhaka comemora gol marcado pela Suíça contra a Bósnia, pela Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

    Canadá 6 x 0 Catar

    No primeiro tempo, o Canadá não tomou conhecimento do Catar e foi para os vestiários com uma vantagem de 3 a 0 no placar. Cyle Larin abriu o placar aos 15 minutos, enquanto Jonathan David balançou as redes duas vezes. A equipe asiática ainda sofreu com a expulsão de Ahmed.

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    No segundo tempo, o Catar teve um outro expulso após falta dura de Madibo em Kone, que saiu de campo com uma suspeita de fratura e não deve jogar novamente na Copa do Mundo. Em cobrança de falta, Saliba estufou as redes para o Canadá, e os mandantes ampliaram após um gol contra de Manai. E nos acréscimos, Jonathan David anotou seu hat-trick para dar números finais ao confronto.

    Próximos jogos do Grupo B da Copa do Mundo

    • Suíça x Canadá - 24 de junho, às 16h (de Brasília), no Estádio BC Place, em Vancouver (CAN)
    • Bósnia x Catar - 24 de junho, às 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle (EUA)

    Tabela do Grupo B da Copa do Mundo

    #TimePontosJogosVitóriasEmpatesDerrotasSG

    1

    Canadá

    4

    2

    1

    1

    0

    +6

    2

    Suíça

    4

    2

    1

    1

    0

    +3

    3

    Bósnia

    1

    2

    0

    1

    1

    -3

    4

    Catar

    1

    2

    0

    1

    1

    -6

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