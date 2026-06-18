Imagem forte: Koné quebra a perna na vitória do Canadá pela Copa do Mundo Koné precisou ser substituído e jogadores ficaram chocados com a cena

O meio-campista Ismael Koné, da seleção do Canadá, precisou ser substituído na segunda etapa da partida contra o Catar, nesta quinta-feira (18), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, após sofrer uma lesão grave em uma entrada de Assim Madibo, volante da seleção catari. Os canadenses venceram por 6 a 0 e homenagearam o companheiro de equipe ao fim da partida.

continua após a publicidade

Momento em que Koné, da seleção canadense, sofre lesão forte na partida entre Canadá x Catar. (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O lance aconteceu logo no início do segundo tempo, quando o Canadá vencia o Catar por 3 a 0. Koné recebeu a bola de costas, protegeu a posse com o corpo e virou para dar um passe na direção da defesa canadense. Em seguida, Madibo entrou por trás do jogador e calçou o pé de apoio de Koné, que travou no gramado. Ao tentar se erguer, o jogador percebeu a lesão.

Momento da lesão de Koné (Imagem: Reprodução / CazéTV)

Os jogadores das duas equipes ficaram muito chocados com a cena e correram para tentar cobrir Koné quando perceberam a gravidade da situação. Jhonatan David, atacante da seleção do Canadá e autor de três gols da equipe, chegou a chorar em campo ao perceber a lesão do companheiro.

continua após a publicidade

Jogadores da seleção do Canadá chocados após lesão de Ismael Koné. (Foto: ALEX GRIMM / Getty Images via AFP)

Durante o atendimento médico emergencial, Madibo, que cometeu a falta, levou as mãos à cabeça e chegou a ser cobrado por alguns atletas da seleção do Canadá, que se irritaram com a atitude do jogador catari.

Embora tenha sofrido uma lesão grave, Koné saiu de campo com uma expressão de tranquilidade, bebendo água, enquanto acenava para os torcedores que o aplaudiam. Apesar da aparente calma ao deixar o campo, a lesão sofrida pelo jogador deve retirá-lo do restante da competição, tendo em vista a gravidade das imagens.

continua após a publicidade

➡️Lesão grave em Canadá x Catar assusta torcedores: 'Já era'

Momento em que Koné deixa o campo após sofrer lesão grave. (Foto: Fran Santiago / Getty Images via AFP)

Minutos depois, a equipe canadense marcou o 4º gol em uma cobrança de falta de Saliba, que entrou no lugar de Koné após a lesão. Com um belo tento dentro das redes, o canadense homenageou o companheiro de equipe erguendo sua camisa na comemoração.

Nathan Saliba homenageia Ismael Kone após marcar contra o Catar na Copa do Mundo. (Foto: Emilee Chinn / Getty Images via AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🎰Aposte nos próximos do seu time do coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.