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Canadá x Catar: veja os melhores momentos do jogo do grupo B da Copa do Mundo

Seleção anfitriã goleou pela segunda rodada do Grupo B

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 21:50
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A seleção do Canadá não tomou conhecimento do Catar, nesta quinta-feira (18), em Vancouver, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo. A equipe anfitriã do torneio goleou a adversária por 6 a 0, com gols de Jonathan David (3), Saliba, Cyle Larin e Almanai (contra).

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  • Koné, saiu lesionado da partida entre Canadá x Catar. (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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  • Volante da seleção canadense sofre lesão forte na partida entre Canadá x Catar. (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    • ➡️ Homenagem em Canadá x Catar para Koné emociona: 'Imagem da Copa'

    A superioridade dos canadenses no confronto ficou evidente desde os primeiros minutos da partida. Antes dos 30 minutos, o Canadá já havia marcado dois gols, com Cyle Larin e Jonathan David. Aos 33', o zagueiro Homam Al-Amin foi expulso ao fazer uma falta em Tajon Buchanan.

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    Nova expulsão e lesão grave em Canadá x Catar

    Com um a menos, o Canadá marcou mais um gol, novamente com Jonathan David, antes do fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, a partida foi marcada por um momento triste. Ismael Koné precisou ser substituído após sofrer uma grave lesão por conta de uma entrada de Assim Madibo, que foi expulso no lance, aos 53 minutos.

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    Momento da lesão de Koné em Canadá x Catar (Foto: Reprodução)

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    Aos 64', o time canadense voltou a marcar. Desta vez, com Nathan-Dylan Saliba
    Sofascore Rating, o jogador, que entrou no lugar de Koné, cobrou uma falta com precisão para balançar as redes.

    Antes do apito final, o Canadá voltou a balançar as redes em mais duas oportunidades. Uma com um gol contra de Mohamed Naceur Almanai, aos 75'. E uma outra, novamente com Jonathan David, aos 92'.

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