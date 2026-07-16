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Neto manda recado a brasileiros após classificação da Argentina: 'É a verdade'

Argentinos estão na final da Copa do Mundo

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 06:10
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Neto cobra Memphis Depay durante período de recuperação (Foto: Reprodução/Band)
Neto mandou recado a brasileiros após vitória da Argentina sobre a Inglaterra (Foto: Reprodução/Band)

A Argentina venceu a Inglaterra de forma heróica por 2 a 1, na última quarta-feira (15), e assim, avançou para a final da Copa do Mundo de 2026. Diante do resultado expressivo dos argentinos, o ex-jogador Neto reagiu com euforia a conquista e mandou um recado para os torcedores brasileiros.

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    En um vídeo publicado pela "Rádio Craque Neto", no Youtube, o ex-jogador aparece elogiando a campanha dos argentinos na Copa do Mundo. Além disso, ele também enalteceu o meia Lionel Messi e, aproveitou o momento, para criticar Neymar.

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    — A verdade é que se vocês continuarem torcendo para Neymar, Casemiro, esse pessoal, me desculpa, mas olha o que o Messi fez. Bola na trave, correu os 90 minutos, roubou bola, cruzou de perna direita para o gol do Lautaro, mostrou força e categoria. Eles colocam a chuteira na boca para correr — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

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    • — Vocês escolhem quem vocês quiserem como ídolo, mas olha o que o Messi fez. Não tem igual. O Pelé é o maior de todos, mas dessa geração não existe. Mas vocês querem o Neymar levantando supino errado: "ele está voltando". Sabe quem jogou hoje? O Messi — concluiu.

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    Como foi Argentina x Inglaterra?

    A partida começou truncada, com bate boca entre os jogadores logo aos dois minutos após falta dura de Enzo Fernández em Elliot Anderson. Mesmo com a bola rolando pouco, as duas seleções tiveram equilíbrio na posse de bola, mas sem ter muita efetividade. Após a pausa para a hidratação, a Inglaterra levou perigo em duas faltas alçadas na área, mas foi a Argentina que levou perigo em chute de Enzo Fernández, que quase marcou golaço, mas a finalização foi para fora.

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    Antes do intervalo, a partida segiu pegada, com muitas faltas, mas com a Inglaterra ocupando mais o campo de ataque. Porém, a Argentina conseguiu se defender e levar a partida empatada ao segundo tempo.

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    Sem alterações no intervalo, a Argentina voltou melhor e teve duas grandes chances com Julián Alvarez, mas Jordan Pickford fez duas defesas para salvar os ingleses. Os argentinos seguiram pressionando, em transição rápida da Inglaterra, Morgan Rogers recebeu na ponta-esquerda e cruzou para área. Na segunda trave, Anthony Gordon se antecipou a marcação para completar o cruzamento e abrir o placar aos Leões.

    No lance seguinte ao gol, a Argentina foi ao ataque com Guiliano Simeone, que saiu livre nas costas da marcação inglesa. Porém, Djed Spence se recuperou e conseguiu desarmar o meia argentino no momento da finalização e evitar o perigo de gol. Os argentinos seguiram pressionando em busca do empate e, após cruzamento de Messi, Nico González cabeceou perto da pequena área, mas Jordan Pickford realizou grande defesa para evitar o gol.

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    Após a pausa para a hidratação, a Argentina seguiu na pressão e quase empatou com Mac Allister, que recebeu cruzamento de De Paul, mas acertou a trave. A Inglaterra seguiu se recuando, com substituições defensivas, mas a Argentina conseguiu chegar ao gol de empate com golaço de Enzo Fernández, que arriscou de fora da área para superar Pickford e deixar tudo igual em Atlanta aos 41 minutos.

    Nos acréscimos, a Argentina seguiu sem deixar a Inglaterra respirar e ficou perto de virar com chute de fora da área de Mac Allister, mas acertou a trave. Porém, no rebote, Lionel Messi cruzou para a área e encontrou Lautaro Martínez na segunda trave, que cabeceou livre para marcar o gol da vitória e da classificação da Argentina.

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    A Inglaterra tentou empate no fim, mas a Argentina não sofreu sustos e conseguiu se garantir na decisão da Copa do Mundo de 2026 para encarar a Espanha.

    O atacante argentino #22 Lautaro Martinez comemora com o atacante #10 Lionel Messi, marcando o segundo gol de sua equipe durante a semifinal do torneio da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina
    O atacante argentino #22 Lautaro Martinez comemora com o atacante #10 Lionel Messi, marcando o segundo gol de sua equipe durante a semifinal do torneio da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina (Foto: Thomas COEX / AFP)
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