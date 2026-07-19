Argentina se torna a primeira seleção a não finalizar em uma final de Copa do Mundo
Time liderado por Lionel Scaloni não encontrou soluções dentro da partida
A Argentina entrou para a história de forma negativa ao se tornar a primeira seleção a disputar os 90 minutos de uma final de Copa do Mundo sem registrar uma única finalização. No MetLife Stadium, em Nova Jersey, a Espanha impôs seu jogo, neutralizou os argentinos e manteve o empate por 0 a 0 no tempo regulamentar. Na prorrogação, Ferran Torres marcou o gol que garantiu o título e confirmou a seleção espanhola como bicampeã mundial.
Os dados, contabilizados desde 1966 — quando a Fifa padronizou as estatísticas oficiais —, apontam o tamanho do controle espanhol. Durante toda a partida, o goleiro Unai Simón não precisou intervir para defender sua meta, reflexo de um plano de jogo que neutralizou completamente as investidas argentinas.
Jejum começou na primeira etapa
O panorama de isolamento do ataque argentino ficou claro desde o início. A equipe foi para o intervalo sem arrematar contra o gol adversário, algo também inédito na história das decisões do torneio.
Nos primeiros 45 minutos, o confronto registrou apenas três finalizações — todas da Espanha —, o menor volume ofensivo somado em um primeiro tempo de final desde que a série histórica começou a ser rastreada.
Seleção bate o próprio recorde
Até então, a pior marca de finalizações em uma decisão pertencia à própria Argentina. Na final da Copa do Mundo de 1990, em Roma, a equipe finalizou apenas uma vez na derrota por 1 a 0 contra a Alemanha Ocidental. Naquela ocasião, a única jogada de perigo surgiu de uma falta cobrada por Diego Maradona, que ultrapassou a meta alemã.
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